W skrócie W Minneapolis doszło do śmiertelnego ataku, w którym zginął Alex Pretti, a dwóch agentów Straży Granicznej użyło broni służbowej.

Obaj funkcjonariusze zostali skierowani na przymusowy urlop, a raporty oraz nagrania wideo budzą wątpliwości co do przebiegu strzelaniny.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego zmienił stanowisko w sprawie ofiary, a śledczym odmówiono dostępu do zebranych dowodów.

Tricia McLaughlin nie podała tożsamości funkcjonariuszy. Przedstawicielka resortu powiedziała natomiast telewizji Fox News, że jest to standardowa procedura i nie ma podstaw, by dopatrywać się w niej zatajania potencjalnych nieprawidłowości użycia broni.

Strzelanina w Minneapolis. Dowódca kłamał w sprawie swoich agentów

Tuż po sobotniej strzelaninie ówczesny dowódca operacji służb imigracyjnych w Minnesocie Gregory Bovino - odwołany z tej roli we wtorek - mówił, że jego podwładni pozostali na służbie, choć sugerował, że zostali odesłani do pracy przy biurkach. Jak stwierdzili przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, było to kłamstwo.

We wtorek do Kongresu trafił pierwszy raport Urzędu Celnego i Ochrony Granic (CBP) na temat incydentu, w którym potwierdzono, że strzały do zabitego przez Straż Graniczną (Border Patrol) Alexa Prettiego oddało dwóch funkcjonariuszy i że padły one ze służbowych pistoletów typu Glock.

W raporcie napisano, że Pretti "stawiał gwałtowny opór", a funkcjonariusze oddali strzały kilka sekund po tym, gdy jeden z nich krzyknął, że mężczyzna ma broń. Zabezpieczone materiały wideo wskazują jednak, że Pretti został zabity już po tym, gdy funkcjonariusze zabrali mu pistolet schowany za paskiem.

Departament zmienia zdanie. Sprostowanie po słowach sekretarz

W środę departament wycofał się z sobotnich słów swojej szefowej Kristi Noem, która tuż po strzelaninie określiła ofiarę mianem terrorysty usiłującego zabić funkcjonariuszy.

- Początkowe oświadczenie opierało się na raportach CBP z bardzo chaotycznej sytuacji na miejscu zdarzenia. Właśnie dlatego prowadzone jest dochodzenie, a Departament Bezpieczeństwa pozwoli, aby fakty kierowały śledztwem - powiedziała przedstawicielka departamentu, cytowana przez NBC News.

We wtorek dwoje senatorów z Partii Republikańskiej - Thom Tillis i Lisa Murkowski - zaapelowali o usunięcie Noem ze stanowiska, w związku z powielanymi przez nią fałszywymi informacjami.

Prezydent USA Donald Trump - pytany, czy przychyli się do apelu - oświadczył dziennikarzom, że nadal ufa szefowej departamentu ds. wewnętrznych i nie zamierza przeprowadzać jej dymisji.

Śledczym odmówiono dostępu do dowodów

Jak podała NBC News, w raporcie dotyczącym strzelaniny w Minneapolis napisano, że agent Straży Granicznej stwierdził, iż ofiara miała broń, którą następnie zabezpieczono w jej samochodzie.

Sprzeczne zeznania, a także niepokrywające się w nich wątki, stały się przedmiotem dyskusji między amerykańskimi ekspertami w zakresie prawa karnego i imigracyjnego.

W niedzielę sędzia federalny nakazał administracji Trumpa "powstrzymać się od niszczenia lub ingerowania w dowody" tej sprawy. Decyzja ta nie jest przypadkowa. Wcześniej ludzie prezydenta USA odmówili udostępnienia zebranych materiałów do wglądu śledczych stanowych.

Zatrzymania protestujących. Zamieszki w Minnesocie

Na ulicach Minnesoty trwają protesty po śmiertelnych strzelaninach z udziałem agentów federalnych. W środę prokurator generalna USA Pam Bondi poinformowała o zatrzymaniu 16 uczestników zamieszek.

"Jestem dziś na miejscu w Minneapolis. Agenci federalni aresztowali 16 uczestników zamieszek w Minnesocie za domniemaną napaść na federalne organy ścigania - ludzi, którzy stawiali opór wobec naszych agentów federalnych organów ścigania i przeszkadzali im" - napisała Bondi w serwisie X. Dodała, że spodziewa się kolejnych aresztowań.

"Mówiłam to już wcześniej i powiem to jeszcze raz: NIC nie powstrzyma prezydenta Trumpa i jego resortu sprawiedliwości przed egzekwowaniem prawa" - oświadczyła prokurator.

