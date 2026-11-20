W skrócie Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok uniewinniający żołnierza Karola S., który został oskarżony o przekroczenie uprawnień podczas działań na granicy z Białorusią.

Sędzia płk Paweł Więcek uzasadnił, że żołnierz, oddając strzały ostrzegawcze, naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo życia i zdrowia migrantów oraz funkcjonariuszy.

Sprawa została przekazana sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, a obrona żołnierza rozważa złożenie skargi do Sądu Najwyższego po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia.

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Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację Prokuratury od wyroku Sądu Garnizonowego w Lublinie i uchylił w piątek wyrok uniewinniający żołnierza Karola S., oskarżonego o przekroczenie uprawnień.

Zdaniem prokuratury "oddając strzały na granicy naraził na niebezpieczeństwo innych żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i migrantów". Sprawa została przekazana sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

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Żołnierz postrzelił migranta na granicy. Sąd uchylił uniewinnienie

Chodzi o strzały, które żołnierz oddał z broni służbowej przy granicy z Białorusią 25 marca 2024 r. w rejonie Dubicz Cerkiewnych. Z aktu oskarżenia wynika, że doszło w tamtym momencie do nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów.

- W ocenie sądu odwoławczego oskarżony szeregowy Karol S. oddając w przedstawionych okolicznościach w kierunku grupy migrantów nielegalnie przekraczających granicę 12 strzałów alarmowo-ostrzegawczych, z których przynajmniej trzy naraziły ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, postępowaniem tym zrealizował w takiej sytuacji znamiona zarzucanego mu przestępstwa - mówił w uzasadnieniu piątkowego wyroku WSO sędzia płk Paweł Więcek.

Jak dodał "tożsame narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dotyczyło także" dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierzy podejmujących w tym czasie interwencję.

Prokuratura wskazywała, że "w czasie biegu oskarżony, znajdując się od ok. 210 metrów do ok. 164 metrów od tego miejsca, przyjmując za każdym razem postawę strzelecką, oddał łącznie 12 strzałów z broni służbowej wzdłuż drogi granicznej w kierunku znajdującej się na tej drodze grupy osób złożonej z migrantów, funkcjonariuszy SG i żołnierzy".

Według ustaleń śledczych trzy pociski rykoszetowały po uderzeniach w słup betonowy, ziemię i zwoje drutu kolczastego. Pozostałe dziewięć przeszło obok grupy. W tym czasie migranci cofali się na stronę białoruską, rzucając gałęziami i kamieniami w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy, na co ci reagowali rozpylaniem gazu łzawiącego.

Sąd uchylił uniewinnienie żołnierza. Strzelał na granicy z Białorusią

Od wyroku uchylającego wyrok I instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania obronie przysługuje skarga do Sądu Najwyższego.

Obrońcy żołnierza po wyjściu z sali sądowej powiedzieli, że rozważą dalsze kroki po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia. Jeśli ewentualna taka skarga nie będzie uwzględniona proces ruszy od nowa przed wojskowym sądem garnizonowym.

Miesiąc wcześniej Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie uniewinnił podporucznika Adama Ł., oskarżonego o nieostrożne obchodzenie się z bronią i nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała migranta na granicy polsko-białoruskiej.

Jesienią 2023 roku żołnierz wdał się pościg za 23-letnim obywatelem Syrii w rejonie miejscowości Topiło, w południowej części Puszczy Białowieskiej. Podczas interwencji Adam Ł. poślizgnął się i upadł, a jego broń wystrzeliła, trafiając uciekającego mężczyznę w plecy.

Syryjczyk trafił do szpitala z raną kręgosłupa, a następnie uzyskał w Polsce ochronę międzynarodową. Żołnierz bezpośrednio po zdarzeniu udzielił rannemu pierwszej pomocy. W toku postępowania badano, czy oficer niewłaściwie posługiwał się bronią. Sąd nie znalazł jednak wystarczających dowodów, aby przypisać mu odpowiedzialność karną.



