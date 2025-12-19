W skrócie Policja odnalazła ciało sprawcy strzelaniny na uniwersytecie Browna, Claudio Valente, który odebrał sobie życie.

Śledztwo wykazało powiązanie Valente z przestępstwem dzięki analizie samochodu znalezionego w New Hampshire.

Do incydentu doszło w jednej z prestiżowych amerykańskich uczelni. Statystyki pokazują rosnącą liczbę strzelanin w szkołach na terenie USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ciało Valente - z pochodzenia Portugalczyka - oraz dwie sztuki broni palnej znaleziono w czwartek wieczorem w magazynie w Salem w New Hampshire. Podejrzany o zaatakowanie w ubiegłą sobotę z bronią w ręku studentów i pracowników uniwersytetu w Providence prawdopodobnie popełnił samobójstwo.

- Jesteśmy w stu procentach przekonani, że osiągnęliśmy nasz cel i że sprawa jest zamknięta z punktu widzenia organów ścigania - powiedział Peter F. Neronha, prokurator generalny stanu Rhode Island.

USA: Strzelał do studentów. Prokurator ujawnia przebieg śledztwa

Jak dodał prokurator, podejrzany wynajął samochód w Bostonie. - Udało nam się znaleźć ten samochód w New Hampshire. Na podstawie oględzin znaleźliśmy dowody, które powiązały tę osobę z miejscem zbrodni w Rhode Island - zaznaczył Neronha cytowany przez "New York Times".

Funkcjonariusze otoczyli wcześniej teren, gdzie natrafiono na porzucony samochód z tablicą rejestracyjną powiązaną z poszukiwanym. Mieszkanka okolicy, Kathy Renzi, przyznała, że nie spodziewała się, iż obława dotrze tak blisko jej domu. Śledczy analizują również możliwe powiązania między strzelaniną na kampusie a zabójstwem profesora MIT w Massachusetts. Jak podaje CNN, na razie nie ma na to jednoznacznych dowodów.

Do strzelaniny doszło w pobliżu budynku Barus & Holley, gdzie mieści się wydział inżynieryjny. W wyjaśnienie sprawy zaangażowanych było 400 funkcjonariuszy różnych służb lokalnych i federalnych. Dyrektor FBI Kash Patel obiecał, że jego służby dostarczą wszelkich środków niezbędnych do prowadzenia śledztwa.

Tragiczny bilans amerykańskich strzelanin

Prezydent USA Donald Trump przekazał słowa wsparcia dla ofiar tragicznego incydentu oraz ich bliskich. "Niech Bóg błogosławi ofiary i ich rodziny" - napisał na platformie Truth Social.

Uniwersytet Browna, należący do grupy prestiżowych uczelni "Ivy League", pozostawał zamknięty do czasu zakończenia działań przez policję oraz inne służby.

Według danych zebranych przez CNN do 13 grudnia w USA doszło do co najmniej 75 strzelanin w szkołach, z czego 43 na kampusach uniwersyteckich, a 32 w szkołach podstawowych i średnich. Zginęło co najmniej 31 osób, a ponad 100 zostało rannych.

Reforma sądownictwa w Polsce. Co oznacza decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE Polsat News