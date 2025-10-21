Słowacki sąd orzekł we wtorek, że Juraj Cintula, który w zeszłym roku postrzelił i zranił premiera Roberta Ficę, jest winny popełnienia czynu o charakterze i skazał go na 21 lat więzienia.

Wyrok ten może zostać zaskarżony do Sądu Najwyższego.

Zamach na premiera wstrząsnął Słowacją

Napastnik strzelił do słowackiego premiera pięć razy z odległości nieco ponad metra, gdy Fico witał ludzi w miejscowości Handlova 15 maja 2024 roku. Okazało się, że sprawcą ataku był 72-letni emeryt.

Szef słowackiego rządu odniósł poważne obrażenia brzucha, a także biodra, ręki i stopy. Po raz pierwszy pojawił się publicznie w lipcu ubiegłego roku, kilka miesięcy po ataku.

Cintula powiedział, że chciał skrzywdzić Fico, ale nie zabić, ponieważ chciał powstrzymać go przed kontynuowaniem polityki, która jego zdaniem szkodziła wolności i kulturze Słowacji.

Słowackie media podawały, że mężczyzna w trakcie procesu zachowywał się irracjonalnie. Nie potrafił odpowiadać na pytania sądu i wygłaszał pozbawione sensu monologi.

Źródło: Reuters

