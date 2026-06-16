Strzały z rosyjskiego okrętu. Niebezpieczny incydent na kanale La Manche

W skrócie Rosyjska fregata Admirał Grigorowicz oddała strzały ostrzegawcze w kierunku brytyjskiego cywilnego żaglowca na Kanale La Manche.

Nie odnotowano rannych ani uszkodzeń, a brytyjski żaglowiec kontynuował rejs bez przeszkód.

W ostatnim czasie w rejonie Wielkiej Brytanii notowano kilka incydentów z udziałem rosyjskich statków, w tym działania żołnierzy brytyjskiej marynarki wobec tankowca Smyrtos należącego do rosyjskiej floty cieni.

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Do incydentu miało dojść w poniedziałek popołudniu około 20 mil morskich na południe od brytyjskiej wyspy Wight na wodach międzynarodowych. Brytyjski statek cywilny przepływał w pobliżu rosyjskiej fregaty Admirał Grigorowicz należącej do Floty Czarnomorskiej. Wtedy okręt miał oddać strzały ostrzegawcze w kierunku brytyjskiego żaglowca.

W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Statek cywilny nie doznał również żadnych zniszczeń i bez przeszkód kontynuował dalszy rejs.

- Badamy incydent, do którego doszło na kanale - przekazał rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony.

Wcześniej tego samego dnia rosyjska fregata była obserwowana przez brytyjskie patrole, gdy płynęła po wodach Kanału La Manche. W rejonie tym Admirał Grigorowicz obecny jest już od kilku tygodni.

Rosyjskie statki w pobliżu Wielkiej Brytanii

To nie pierwszy incydent z udziałem rosyjskich statków w okolicach Wysp Brytyjskich, do którego doszło w ostatnim czasie. W niedzielę żołnierze brytyjskiej marynarki wojennej weszli na pokład statku Smyrtos należącego do rosyjskiej floty cieni, który przepływał przez kanał La Manche. Według wstępnych ustaleń oba incydenty nie były jednak ze sobą powiązane.

Jednocześnie na wodach otaczających Wielką Brytanię obserwowana była również obecność rosyjskich szpiegowskich okrętów podwodnych. W kwietniu ówczesny minister obrony John Healey ostrzegał, że Rosjanie próbują potajemnie operować w okolicach kraju.

Do incydentu między Rosją a Wielką Brytanią na morzu doszło również w 2021 roku. Wtedy rosyjska łódź patrolowa oddała strzały ostrzegawcze, a samolot Su-24 zrzucił bomby w pobliżu brytyjskiego niszczyciela HMS Defender, który płynął po Morzu Czarnym. Wtedy Moskwa oskarżyła Londyn o prowokację i ostrzegła, że następnym razem bomby spadną na brytyjski okręt wojenny.

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