W skrócie W szkole średniej w Aubagne pod Marsylią doszło do strzałów, w wyniku których rannych zostało dwóch pracowników placówki.

Policja zatrzymała 14-letniego ucznia podejrzanego o przeprowadzenie ataku z użyciem broni myśliwskiej, a na miejscu interweniowały służby i ewakuowano uczniów.

Władze zapewniły wsparcie psychologiczne dla uczniów, a policja poinformowała, że incydent nie był związany z ostatnimi protestami w systemie edukacji.

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Atak potwierdził francuski minister edukacji Edouard Geffray. Na platformie X poinformował on, że strzały rozległy się w poniedziałek rano w szkole średniej w miejscowości Aubagne w pobliżu Marsylii.

W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby: dyrektor placówki oraz jeden z nauczycieli. Według francuskich mediów obaj poszkodowani odnieśli obrażenia niezagrażające ich życiu.

Ataku miał dokonać 14-letni uczeń szkoły. Według wstępnych ustaleń śledczych posługiwał się on bronią myśliwską. Nastolatek miał zostać obezwładniony przez jednego z pracowników szkoły, który następnie przekazał go w ręce przybyłych na miejsce funkcjonariuszy policji.

Francja. Atak w szkole. Dwie osoby ranne

Na miejscu zdarzenia trwa akcja służb. Uczniowie placówki zostali ewakuowani. Władze przekazały, że zostanie im zapewnione wsparcie psychologiczne. Do Aubagne udają się natomiast minister edukacji i minister spraw wewnętrznych.

"W obliczu kolejnego ataku narodowy system edukacji pozostanie jak zawsze zjednoczony i silny. (...) Jednak ten niedopuszczalny czyn po raz kolejny świadczy o nasilaniu się niepohamowanej przemocy w naszym społeczeństwie, przeciwko której wszyscy musimy się zmobilizować. Zarówno w słowach, jak i w czynach" - stwierdził minister Geffray.

W ostatnich dniach we Francji odbywały się masowe protesty uczniów i nauczycieli, którzy domagali się od władz polepszenia sytuacji w systemie edukacji. Według władz incydent w Aubagne nie miał związku z demonstracjami.

"Szkoła średnia nie była dotknięta protestami uczniów" - poinformowała policja w komunikacie przekazanym agencji AFP.

Źródło: AFP



