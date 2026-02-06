W skrócie Władimir Aleksiejew, wysoki rangą rosyjski wojskowy, został postrzelony w Moskwie i trafił do szpitala.

Komitet Śledczy wszczął śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa i nielegalnego handlu bronią palną.

Analizowane są nagrania z monitoringu i przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w północno-zachodniej Moskwie. O postrzeleniu poinformowała także rosyjska agencja Ria Nowosti, która skontaktowała się z rzeczniczką Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Swietłaną Petrenko.

- Według śledczych, 6 lutego w budynku mieszkalnym w Moskowie niezidentyfikowany jeszcze mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku wojskowego i uciekł z miejsca zdarzenia. Ofiara trafiła do szpitala miejskiego - przekazała Petrenko.

Moskwa. Postrzelenie rosyjskiego wojskowego, trafił do szpitala

Na stronie Komitetu Śledczego Rosji pojawił się ponadto oficjalny komunikat, w którym poinformowano o wszczęciu postępowania karnego. Śledztwo ma być prowadzone w kierunku usiłowania zabójstwa oraz nielegalnego handlu bronią palną.

Eksperci medycyny sądowej moskiewskiego Komitetu Śledczego oraz przedstawiciele służb pracują obecnie na miejscu zdarzenia. Z oświadczenia wynika, że analizowane są nagrania z monitoringu oraz trwają przesłuchania naocznych świadków.

Ponadto prowadzone są czynności śledcze i operacyjno-poszukiwawcze, które mają na celu "ustalenie osoby lub osób zamieszanych w popełnienie tego przestępstwa".

Ria Nowosti przypomina, że Władimir Aleksiejew zajmuje stanowisko zastępcy szefa Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Ponadto w 2017 roku został odznaczony tytułem Bohatera Federacji Rosyjskiej.

Serwis Ukraińska Prawda dodaje natomiast, że Aleksiejew miał być odpowiedzialny za wywiadowcze wsparcie rosyjskiej agresji na Ukrainę, przygotowywanie wstępnych danych do ataków rakietowych na terytorium Ukrainy, w szczególności na obiekty cywilne, a także za działania związane z organizacją tzw. referendów na terytoriach tymczasowo okupowanych.

Wojna w Ukrainie. Rosja oskarża Kijów o szereg ataków na oficerów

Dodajmy, że ataki na czołowych rosyjskich wojskowych miały także miejsce w przeszłości. Między innymi w grudniu zeszłego roku poinformowano o śmierci generała Faniła Sarwarowa.

Do śmierci mężczyzny doszło w wyniku wybuchu samochodu, którym podróżował. Z relacji zagranicznych mediów wynikało, że zanim doszło do eksplozji, samochód miał zdążyć przejechać kilka metrów. Detonacja miała wówczas uszkodzić także kilka pobliskich pojazdów.

Agencja AFP zwracała wtedy uwagę, że od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, Kijów jest oskarżany o przeprowadzenie szeregu ataków wymierzonych w rosyjskich oficerów i osoby prokremlowskie w Rosji oraz na kontrolowanych przez Moskwę terenach Ukrainy.

Źródła: Reuters, Ria Nowosti, Ukraińska Prawda, AFP

Gawkowski w "Gościu Wydarzeń": Marszałek Czarzasty zachował się jak mąż stanu Polsat News