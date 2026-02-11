W skrócie Kanadyjska Królewska Policja Konna otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej w Tumbler Ridge i wkroczyła na teren szkoły.

Na miejscu znaleziono kilkudziesięciu rannych, siedem zwłok, w tym ciało sprawczyni strzelaniny oraz kolejne dwie zmarłe osoby powiązane z wydarzeniem.

Premier Kolumbii Brytyjskiej zapowiedział wsparcie dla mieszkańców, a szkoły w Tumbler Ridge pozostaną zamknięte do końca tygodnia.

Kanadyjska Królewska Policja Konna poinformowała, że ok. 13:20 lokalnego czasu (około 22:30 czasu polskiego - red.) otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej w Tumbler Ridge. O niebezpieczeństwie poinformowano okolicznych mieszkańców i policja wkroczyła na teren szkoły.

Policjanci natrafili na terenie szkoły na kilkudziesięciu rannych i siedem zwłok, wśród nich było ciało sprawczyni strzelaniny: "kobiety w sukience z brązowymi włosami, która najprawdopodobniej zmarła w wyniku samookaleczenia" - napisano w policyjnym komunikacie.

Kolejna osoba zmarła podczas transportu do szpitala, a dwie inne zmarłe osoby znaleziono w domu "związanym z wydarzeniem" - podała we wtorek wieczorem w komunikacie policja federalna.

Dwie osoby z ciężkimi i zagrażającymi życiu obrażeniami przewieziono helikopterem do szpitala. Kolejne 25 osób rannych jest pod opieką lekarską, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły (ok. stu osób) zostali bezpiecznie ewakuowani przez policję. Media podały, że szkoły w Tumbler Ridge będą zamknięte do końca tygodnia. Przyczyny strzelaniny nie są na razie znane.

Premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby napisał we wtorek wieczorem na platformie X, przekazując kondolencje rodzinom i bliskim ofiar, że rząd prowincji zapewni pomoc mieszkańcom Tumbler Ridge.

W związku z tragedią premier Kanady, Mark Carney, zdecydował o odwołaniu planowanej podróży na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa - poinformowało jego biuro. Polityk wcześniej zapowiadał, że zamierza przylecieć do Monachium w środę i pozostać do niedzieli.

"Moje modlitwy i najgłębsze kondolencje kieruję do rodzin i przyjaciół, którzy stracili bliskich w wyniku tych okropnych aktów przemocy" - napisał Carney w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Tumbler Ridge, spokojne miasteczko liczące około 2400 mieszkańców, leży ponad 1100 kilometrów na północ od Vancouver, największego miasta Kolumbii Brytyjskiej.

Źródło: AFP

