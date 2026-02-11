Strzały w kanadyjskiej szkole średniej. Są zabici i ranni

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

10 osób nie żyje, a kolejne kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w szkole w Tumbler Ridge w północno-wschodniej części prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. Wśród zabitych prawdopodobnie znalazła się także sprawczyni. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane.

Funkcjonariusz policji w czarnym mundurze z kamizelką taktyczną, widoczny od tyłu, z napisem 'POLICE' na plecach, w tle rozmazany tłum ludzi.
Kanada. Strzelanina w szkole średniej. Są zabici i ranni (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

W skrócie

  • Kanadyjska Królewska Policja Konna otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej w Tumbler Ridge i wkroczyła na teren szkoły.
  • Na miejscu znaleziono kilkudziesięciu rannych, siedem zwłok, w tym ciało sprawczyni strzelaniny oraz kolejne dwie zmarłe osoby powiązane z wydarzeniem.
  • Premier Kolumbii Brytyjskiej zapowiedział wsparcie dla mieszkańców, a szkoły w Tumbler Ridge pozostaną zamknięte do końca tygodnia.
Kanadyjska Królewska Policja Konna poinformowała, że ok. 13:20 lokalnego czasu (około 22:30 czasu polskiego - red.) otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej w Tumbler Ridge. O niebezpieczeństwie poinformowano okolicznych mieszkańców i policja wkroczyła na teren szkoły.

Policjanci natrafili na terenie szkoły na kilkudziesięciu rannych i siedem zwłok, wśród nich było ciało sprawczyni strzelaniny: "kobiety w sukience z brązowymi włosami, która najprawdopodobniej zmarła w wyniku samookaleczenia" - napisano w policyjnym komunikacie.

Kanada. Strzelanina w szkole średniej. Są zabici i ranni

Kolejna osoba zmarła podczas transportu do szpitala, a dwie inne zmarłe osoby znaleziono w domu "związanym z wydarzeniem" - podała we wtorek wieczorem w komunikacie policja federalna.

    Dwie osoby z ciężkimi i zagrażającymi życiu obrażeniami przewieziono helikopterem do szpitala. Kolejne 25 osób rannych jest pod opieką lekarską, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

    Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły (ok. stu osób) zostali bezpiecznie ewakuowani przez policję. Media podały, że szkoły w Tumbler Ridge będą zamknięte do końca tygodnia. Przyczyny strzelaniny nie są na razie znane.

    Strzały w kanadyjskiej szkole. Przyczyny nie są znane

    Premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby napisał we wtorek wieczorem na platformie X, przekazując kondolencje rodzinom i bliskim ofiar, że rząd prowincji zapewni pomoc mieszkańcom Tumbler Ridge.

    W związku z tragedią premier Kanady, Mark Carney, zdecydował o odwołaniu planowanej podróży na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa - poinformowało jego biuro. Polityk wcześniej zapowiadał, że zamierza przylecieć do Monachium w środę i pozostać do niedzieli.

    "Moje modlitwy i najgłębsze kondolencje kieruję do rodzin i przyjaciół, którzy stracili bliskich w wyniku tych okropnych aktów przemocy" - napisał Carney w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

    Tumbler Ridge, spokojne miasteczko liczące około 2400 mieszkańców, leży ponad 1100 kilometrów na północ od Vancouver, największego miasta Kolumbii Brytyjskiej.

    Źródło: AFP

