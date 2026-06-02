Strzały w Dortmundzie. Trwa obława policji, napastnik wziął zakładników

W skrócie W Dortmundzie mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i wziął jako zakładników dwoje dzieci.

Sprawcą jest prawdopodobnie 51-letni obywatel Serbii. Mężczyzna postrzelił policjanta, który miał na sobie kamizelkę kuloodporną.

Policja prowadzi szeroko zakrojoną akcję, na miejscu są elitarni funkcjonariusze oraz negocjatorzy z SEK, którzy próbują rozwiązać sytuację.

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Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w dzielnicy Hochsten w Dortmundzie w Niemczech. Z ustaleń dziennika "Bild" wynika, że mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu, wziął na zakładników dwoje małych dzieci, a wcześniej postrzelił policjanta.

Według dotychczasowych doniesień sprawcą może być 51-letni obywatel Serbii. "Bild" przekazał, że postrzelony policjant przeżył, ponieważ miał na sobie kamizelkę kuloodporną.

Niemcy. Mężczyzna postrzelił policjanta i wziął zakładników

- Kula trafiła w kamizelkę ochronną jednego z interweniujących policjantów. Według aktualnych informacji funkcjonariusz odniósł lekkie obrażenia - przekazał w rozmowie z gazetą rzecznik policji.

Niemiecki dziennik ustalił też, że mężczyzna wcześniej zakłócił spokój w lokalnej restauracji, grożąc gościom i używając gazu pieprzowego. Następnie uciekł z miejsca zdarzenia samochodem.

W momencie, gdy policja - zaalarmowana przez jedną z kobiet - przybyła do budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Wittbraucker i próbowała zatrzymać 51-latka, ten oddał strzał z broni małego kalibru, trafiając funkcjonariusza.

51-latek następnie uciekł do wspomnianego mieszkania, gdzie zaczął przetrzymywać dwoje dzieci jako zakładników. "Bild" poinformował, że najmłodsze z nich ma siedem lat. Dzieci najprawdopodobniej znajdowały się pod opieką sprawcy.

Dortmund. Trwa obława, na miejscu uzbrojeni policjanci z elitarnych jednostek

Obecnie w Dortmundzie trwa szeroko zakrojona akcja służb. Na miejscu są silnie uzbrojeni elitarni policjanci, którzy sprawdzają budynek, w którym zabarykadował się sprawca. Z ustaleń "Bilda" wynika, że funkcjonariusze są wyposażeni między innymi w tarcze balistyczne.

Do dzielnicy Hochsten w Dortmundzie przybyła też grupa negocjacyjna z SEK, czyli jednostki antyterrorystycznej niemieckiej policji krajowej, która będzie próbowała przekonać sprawcę do opuszczenia miejsca, w którym przebywają zakładnicy.

Na ten moment służbom zależy przede wszystkim na tym, aby ochronić zdrowie i życie przetrzymywanych w mieszkaniu dzieci.

Źródło: "Bild"





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