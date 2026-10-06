W skrócie We wtorek wieczorem przy Pałacu Królewskim w centrum Sztokholmu pojawił się uzbrojony mężczyzna, który zachowywał się agresywnie.

Mężczyzna został postrzelony przez policjantów w nogę, a następnie zatrzymany i przewieziony do szpitala z poważnymi, ale niezagrażającymi życiu obrażeniami.

W czasie incydentu żaden z członków rodziny królewskiej nie przebywał w Pałacu Królewskim.

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Do niebezpiecznego incydentu doszło po godz. 19 w centrum Sztokholmu. Policja została wezwana do Pałacu Królewskiego w związku z informacją o uzbrojonym mężczyźnie, który miał się agresywnie zachowywać.

Według szwedzkich mediów mężczyzna z nożem w ręku miał podejść do strażników pałacu i zażądać, by go zastrzelono.

Według świadków zdarzenia przybyli na miejsce policjanci próbowali negocjować z mężczyzną. Gdy ten zaczął się do nich zbliżać, oddali w jego kierunku co najmniej dwa strzały.

Policja potwierdziła, że agresor został postrzelony w nogę, a następnie zatrzymany i przewieziony do szpitala. Jego obrażenia są poważne, ale niezagrażające życiu.

Akcja policji w centrum Sztokholmu. Padły strzały

We wtorek wieczorem przed Pałacem Królewskim w Sztokholmie stawiło się kilkanaście radiowozów oraz karetki pogotowia. Okolica została otoczona kordonem policyjnym.

W okolicy pojawiło się również wielu świadków, którzy przybyli słysząc strzały. Jednym z nich był poseł szwedzkiego parlamentu Arin Karapet, który opublikował w mediach społecznościowych nagranie z miejsca zdarzenia.

"Przed pałacem słychać było dźwięki przypominające strzały, po których nastąpiła akcja policyjna. Sam słyszałem te dźwięki. Nie jest jasne, co się stało" - pisał.

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Szwedzkie media zaznaczają, że w czasie incydentu w Pałacu nie przybywał żaden z członków rodziny królewskiej. Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia przebywali z wizytą w Niemczech, księżniczka Wiktoria uczestniczyła w premierze filmy w Muzeum Historii Naturalnej, a jej mąż książę Daniel jest z wizytą w Madrycie.



