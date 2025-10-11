Strzały na rynku w niemieckim mieście. Są ranni, trwa akcja służb

W skrócie Na targowisku w Giessen doszło do strzelaniny, w wyniku której rannych zostało kilka osób.

Sprawca posługiwał się bronią krótką i wciąż pozostaje na wolności.

Policja prowadzi zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, a teren jest zabezpieczany przez służby.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia miało dojść w biurze zakładów sportowych w okolicy rynku na terenie niemieckiego miasta Giessen.

Strzały padły krótko po godz. 15 - poinformował rzecznik tamtejszej policji.

Niemcy. Strzelanina w Giessen. Kilka osób rannych, trwa obława za sprawcą

Na miejscu trwa akcja służb, które zabezpieczają teren i prowadzą intensywne poszukiwania sprawcy, którego tożsamość na razie nie jest znana.

Jak informuje agencja DPA, rannych zostało kilka osób. Z kolei według ustaleń "Bilda" sprawca posługiwał się bronią krótką, taką jak pistolet lub rewolwer.

Przyczyny strzelaniny oraz informacje na temat dokładnej liczby i stanu rannych na ten moment nie zostały potwierdzone.

"Sprawca ucieka, ale nie ma zagrożenia dla ludzi" - podaje policja.

Flotylla Sumud była wycieczką? Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" o słowach Grabca Polsat News Polsat News