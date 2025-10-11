Strzały na rynku w niemieckim mieście. Są ranni, napastnik zatrzymany

W skrócie Na targowisku w Giessen doszło do strzelaniny, w wyniku której rannych zostało kilka osób.

Sprawca posługiwał się bronią krótką i wciąż pozostaje na wolności.

Policja zabezpiecza ślady, potencjalny agresor jest już w rękach służb.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w biurze zakładów sportowych w okolicy rynku na terenie niemieckiego miasta Giessen.

Strzały padły krótko po godz. 15 - poinformował rzecznik tamtejszej policji.

Niemcy. Strzelanina w Giessen. Kilka osób rannych, zatrzymano mężczyznę

Miejsce zdarzenia zostało ogrodzone taśmą ostrzegawczą, a, jak poinformowała rzeczniczka policji, wszelkie ślady zostały starannie zabezpieczone.

Policja informuje, że ranne zostały trzy osoby i trafiły do szpitala. Nie zgłoszono ofiar śmiertelnych.

Przekazano również, że jedna osoba została zatrzymana. Miała ona oddać kilka strzałów wewnątrz punktu bukmacherskiego oraz kolejny strzał podczas ucieczki.

Według ustaleń "Bilda" sprawca posługiwał się bronią krótką, taką jak pistolet lub rewolwer. Dziennik dodaje również, że zatrzymany mężczyzna "jest znany policji".

Źródła: hessenschau.de, "Bild", RT

Flotylla Sumud była wycieczką? Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" o słowach Grabca Polsat News Polsat News