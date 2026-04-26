Strzały na gali w Waszyngtonie. Sikorski: Polacy cali i zdrowi

W skrócie Na gali Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie doszło do strzelaniny, podczas której Donald Trump i inni członkowie gabinetu zostali ewakuowani.

Polacy obecni na wydarzeniu, w tym minister Bogdan Klich, dyplomaci oraz dziennikarze, są cali i zdrowi.

Strzały padły w lobby, ale nie dosięgły nikogo na sali balowej, goście schowali się pod stołami.

Niedługo po rozpoczęciu gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie, podczas której miał wystąpić prezydent, słychać było strzały. Donald Trump, który przebywał na scenie, został ewakuowany. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu. Zdarzenie było transmitowane na żywo w telewizjach.

Oprócz członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, na sali obecne były setki dziennikarzy i politycy. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej.

Strzały podczas balu w Waszyngtonie. Na sali byli Polacy

Na miejscu obecni byli także Polacy - dyplomaci i dziennikarze, w tym m.in. chargé d'affaires RP w Stanach Zjednoczonych Bogdan Klich. Jak przekazał szef MSZ Radosław Sikorski, wszyscy są cali i zdrowi.

- Było kilka strzałów, one były bardzo blisko rzeczywiście. Można było mieć wrażenie, że one są oddawane z lobby na salę, ale okazuje się, że były oddawane w lobby, czyli że nie dosięgły nikogo, kto był na sali - relacjonował Bogdan Klich w rozmowie z TVN24.

Jak dodał, reakcja sali była natychmiastowa. - Wszyscy padli na ziemię, niektórym udało się schować pod stoliki - mówił. Zwrócił uwagę, że to wyćwiczona reakcja w kraju, w którym dostęp do broni jest szeroki.

Klich zaznaczył, że jest zbyt wcześnie, by mówić o motywach sprawcy. Jednocześnie ocenił, że "takie rzeczy w Europie by się nie zdarzyły". - To przekracza jakiekolwiek wyobrażenie - podkreślił.

- Za drzwiami do sali balowej w hotelu Hilton rozległy się strzały. Natychmiast w kierunku sceny ruszyli agenci Secret Service. Wszyscy schowaliśmy się pod stoliki - relacjonował w swoich mediach społecznościowych dziennikarz Polskiego Radia Marek Wałkuski, który był obecny na gali.

- Kiedy podniosłem głowę i spojrzałem na główną scenę, gdzie siedział wcześniej Donald Trump, to prezydenta już tam nie było, natomiast byli komandosi z sił specjalnych Secret Service z karabinami. Chwilę później wyprowadzani zostali członkowie administracji Trumpa, bo było ich na sali bardzo wielu - dodał.

