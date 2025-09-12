W skrócie W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

NATO rozważa utworzenie strefy zakazu lotów na granicy polsko-ukraińskiej jako odpowiedź na te incydenty.

Premier Donald Tusk podkreślił solidarność europejskich państw wobec rosyjskich prowokacji.

Według włoskiej agencji prasowej Ansa zgodnie z tą koncepcją miałaby powstać na granicy polsko-ukraińskiej strefa zakazu lotów na mniejszą skalę.

Gdyby powtórzyła się sytuacja z nocy z wtorku na środę, kiedy rosyjskie drony wdarły się na terytorium Polski, to bezzałogowce zostałyby zestrzelone przed wtargnięciem do przestrzeni powietrznej NATO.

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.

Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk zaznaczył, że w czasie rozmów z premierami i prezydentami z europejskich krajów, "od wszystkich bez wyjątku usłyszał słowa wsparcia i zrozumienia".

- Wszyscy rozumieją, że ta prowokacja, ten atak przy pomocy dronów, nie był wymierzony tylko w Polskę, był wymierzony w państwa europejskie - nadmienił szef rządu. Jednocześnie dodał, że "wszyscy traktują to jako wspólną sprawę". Zarówno rząd jak i Pałac Prezydencki zgodnie twierdzą, że za wtargnięcie dronów w polską przestrzeń powietrzną odpowiada Rosja.

