W skrócie W Paryżu zawiązano Antybalistyczną Koalicję Rakietową, do której weszło dziewięć państw europejskich, w tym Ukraina. Celem jest budowa wspólnego systemu obrony przeciwko pociskom balistycznym FREYJA.

System FREYJA ma mieć funkcję defensywną, prace nad nim już się rozpoczęły, a za opracowanie pocisków odpowiada Ukraina.

Zełenski podkreślił, że w projekt zaangażowane są największe europejskie koncerny zbrojeniowe, system ma chronić przed rosnącym zagrożeniem ze strony rakiet balistycznych, m.in. w związku z działaniami Rosji i Iranu.

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W Paryżu zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na którym uzgodniono rozpoczęcie prac nad systemem obrony przeciwko pociskom balistycznym.

We wspólnym oświadczeniu Antybalistycznej Koalicji Rakietowej delegaci podkreślili, że nowy system ma mieć wyłącznie funkcję defensywną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że nowy europejski system obrony przeciwbalistycznej zacznie działać w ciągu 12 miesięcy.

Antybalistyczna Koalicja Rakietowa. Dziewięć europejskich państw zbuduje nowy system

Wołodymyr Zełenski ogłosił po spotkaniu, że system będzie nosił nazwę FREYJA, w prace będą zaangażowane największe europejskie koncerny zbrojeniowe, a Ukrainie powierzono zadanie opracowania pocisków do nowego sytemu.

"Europa potrzebuje lepszej obrony przeciwrakietowej - solidnej, niezawodnej i tańszej od innych systemów. Razem możemy zbudować taki system oraz przeznaczone do niego pociski przechwytujące. Będzie się on nazywał FREYJA. Jestem wdzięczny, że prace nad tym projektem już się rozpoczęły" - przekazał Wołodymyr Zełenski.

"Ukraina jest gotowa dostarczyć swoją część - pociski antybalistyczne. Finalizujemy prace" - przekazał prezydent Ukrainy.

FREYJA ma chronić Europę przed pociskami balistycznymi

Zełenski zdradził, że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kluczowych europejskich koncernów zbrojeniowych, którzy mogą mieć wkład w system FREYJA. Prezydent Ukrainy wymienił m.in. szwedzki SAAB, francuski Thales, niemiecki Diehl Defence czy norweski Kongsberg.

W ocenie Zełenskiego zarówno Rosja, jak i Iran czy Korea Północna zainwestowały mnóstwo w rozwój swoich programów rakiet balistycznych, współpracują ze sobą, i to samo musi robić Europa.

"Zagrożenie związane z rakietami balistycznymi na świecie będzie tylko rosło. Jest to jedna z kluczowych konsekwencji wojen prowadzonych przez Rosję i Iran. Dlatego system FREYJA musi stać się rzeczywistością" - przekazał Zełenski.





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