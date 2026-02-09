W skrócie Wiceprezydent USA James David Vance odwiedzi Armenię i Azerbejdżan w celu promowania pokoju oraz omówienia polityki handlowej.

Kluczowym tematem rozmów ma być projekt TRIPP – międzynarodowy korytarz transportowy łączący Azerbejdżan z Nachiczewaniem i Europą.

Wizyta Vance'a zbiega się z osłabieniem roli Rosji w regionie i próbami zwiększenia zaangażowania USA na Kaukazie Południowym.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych swoją wizytę w Armenii rozpocznie w poniedziałek. Jak poinformowała agencja Reutera, na miejscu James David Vance będzie "promował pokój" i rozmawiał o polityce handlowej.

J. D. Vance najpierw uda się z wizytą do Armenii, gdzie spotka się z premierem Nikolem Paszynianem. Kolejnego dnia odwiedzi Azerbejdżan. Na miejscu powita go prezydent tego kraju, Ilham Alijew.

Jak poinformowała agencja AFP, J. D. Vance będzie "najwyższym rangą amerykańskim urzędnikiem", który do tej pory odwiedził Armenię. Jego wizyta będzie miała miejsce na sześć miesięcy po tym, jak Paszynian i Alijew podpisali w Białym Domu deklarację pokojową.

Wcześniej Armenia i Azerbejdżan stoczyli dwie wojny o region Karabachu. W wyniku operacji wojskowych, które rozpoczęły się jeszcze w 2023 roku, ostatecznie to górzyste terytorium znalazło się pod kontrolą Azerbejdżanu, a rządy ormiańskich separatystów dobiegły końca.

"Szlak Trumpa" na Kaukazie. Armenia i Azerbejdżan zawarły porozumienie

Porozumienie, wynegocjowane przy udziale prezydenta USA Donalda Trumpa, zobowiązało oba kraje do zrzeczenia się roszczeń do terytorium drugiej strony i powstrzymania się od użycia siły.

Umowa przewiduje także utworzenie Szlaku Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu (TRIPP).

To właśnie wokół tego flagowego projektu USA będzie toczyć się część rozmów. Zdaniem strony amerykańskiej TRIPP ma przyczynić się do poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie.

TRIPP to korytarz drogowo-kolejowy, mający połączyć Azerbejdżan z Nachiczewańską Republiką Autonomiczną, znajdującą się pod kontrolą tego państwa i będącą jego eksklawą. Jednocześnie trasa ma zintegrować region z szerszym szlakiem handlowym, łączącym Azję Środkową i dorzecze Kaspijskiego z Europą.

J. D. Vance z wizytą w Armenii i Azerbejdżanie. W tle bogactwa naturalne

Jak przypomniała agencja Reutera, ramy wdrażania TRIPP zostały uzgodnione w styczniu przez sekretarza stanu USA Marca Rubio i ministra spraw zagranicznych Armenii, Ararata Mirzoyana. Obiecano przy tym, że korzyści gospodarcze wynikające z rozszerzenia handlu i transportu zaobserwują zarówno Armenia, jak i Azerbejdżan.

Strona amerykańska uważa, że rozwój TRIPP przyniósłby korzyści również Stanom Zjednoczonym, gdyż otworzone zostałyby nowe łańcuchy dostaw, omijające Rosję i Iran.

Wizyta Vance'a odbywa się w momencie, kiedy Waszyngton stara się zwiększyć swoje wpływy na Kaukazie Południowym w obliczu zmieniającego się układu sił w regionie. Jak zauważyła agencja Reutera, historycznie wpływy w tym regionie miała Rosja. Obecnie rola Moskwy maleje, gdyż Armenia stopniowo odsuwa się od Rosji w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.

Jak ocenił Joshua Kucera, starszy analityk ds. Kaukazu Południowego w Crisis Group, cytowany przez agencję, wizyta Vance'a w Armenii oraz Azerbejdżanie "powinna potwierdzić zaangażowanie USA w realizację wizji Trumpa". - W regionie takim jak Kaukaz nawet niewielka uwaga ze strony USA może mieć znaczący wpływ - dodał.

TRIPP może okazać się kluczowym korytarzem tranzytowym dla ogromnych bogactw mineralnych Azji Środkowej - w tym uranu, miedzi i złota - na rynki zachodnie. Jednym z kluczowych zadań Vance'a będzie prawdopodobnie zapewnienie USA dostępu do tych zasobów.

Źródła: agencja Reutera, AFP

