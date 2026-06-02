W skrócie Według "Wall Street Journal" Kreml osiągnął cel utrzymania strategicznej bazy wojskowej w Syrii mimo zmiany władz w tym kraju.

Analiza zdjęć satelitarnych i doniesienia amerykańskich oficjeli wskazują, że rosyjski statek zaopatrujący bazę wojskową w Syrii dotarł do portu Tartus w eskorcie rosyjskiej marynarki.

Część przedstawicieli rządu USA jest zaniepokojona, że Rosja utrzymała bazy wojskowe w Syrii po upadku reżimu al-Asada.

Doniesienia "Wall Street Journal" bazują na zdjęciach satelitarnych ukazujących rosyjski statek towarowy "Sparta", który wysłano w marcu z Sankt Petersburga celem zaopatrzenia bazy lotniczej w Syrii.

Jednostka dotarła do portu Tartus w maju. Była to pierwsza tego typu misja, odkąd w 2024 roku upadł sojuszniczy wobec Kremla reżim al-Asada.

Lotnicza i morska baza w Tartus mają dla Rosjan kluczowe znaczenie w kontekście centrum wypadowego do operacji w Afryce i Ameryce Południowej. Zyskują dzięki temu również dostęp wojskowy do Morza Śródziemnego.

W przeciwieństwie do Moskwy ze swoich baz w Syrii wycofały się Stany Zjednoczone.

Analiza ujęć satelity wskazuje, że statek "Sparta" większość trasy przepłynął w eskorcie okrętów rosyjskiej marynarki wojennej. Potwierdzają to również informacje uzyskane przez amerykańskich urzędników śledzących ruch morski. Źródła "WSJ" podają, że objęta amerykańskimi sankcjami jednostka transportowała sprzęt potrzebny w rosyjskiej bazie lotniczej Humajmim.

Kreml utrzymał bazy w Syrii. "Metoda kija i marchewki"

Jak czytamy, część amerykańskiego obozu rządzącego jest zaniepokojona tymi doniesieniami.

Administracja USA zakładała, że obalenie reżimu al-Asada przełoży się na osłabienie Rosji, która zostanie wówczas pozbawiona ważnych baz. Z ustaleń "WSJ" wynika, że tak się jednak nie stało, a Rosja wciąż może korzystać ze swoich jednostek.

Aron Lund, ekspert ds. Syrii ze Szwedzkiej Agencji Badań Obronnych, twierdzi, że Rosjanom udało się utrzymać bazy, stosując "metodę kija i marchewki".

"Choć moim zdaniem głównie marchewki, aby przekonać Syryjczyków, że mogą pełnić dla nich użyteczną rolę i że obie strony mogą na tym zyskać" - argumentuje Lund.

Źródło: "Wall Street Journal"





