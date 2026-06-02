Strategiczna baza Rosji utrzymana. W USA zaniepokojenie, nie tego się spodziewali
Kreml utrzymuje strategiczną bazę wojskową w Syrii mimo zmiany obozu rządzącego - donosi "Wall Street Journal", powołując się na wnioski płynące z przeanalizowanych przez dziennik zdjęć satelitarnych. Ustaleniami zaniepokojona jest część amerykańskich władz, która oczekiwała, że upadek reżimu Baszszara al-Asada osłabi wpływy Rosji na tym obszarze.
W skrócie
- Według "Wall Street Journal" Kreml osiągnął cel utrzymania strategicznej bazy wojskowej w Syrii mimo zmiany władz w tym kraju.
- Analiza zdjęć satelitarnych i doniesienia amerykańskich oficjeli wskazują, że rosyjski statek zaopatrujący bazę wojskową w Syrii dotarł do portu Tartus w eskorcie rosyjskiej marynarki.
- Część przedstawicieli rządu USA jest zaniepokojona, że Rosja utrzymała bazy wojskowe w Syrii po upadku reżimu al-Asada.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Doniesienia "Wall Street Journal" bazują na zdjęciach satelitarnych ukazujących rosyjski statek towarowy "Sparta", który wysłano w marcu z Sankt Petersburga celem zaopatrzenia bazy lotniczej w Syrii.
Jednostka dotarła do portu Tartus w maju. Była to pierwsza tego typu misja, odkąd w 2024 roku upadł sojuszniczy wobec Kremla reżim al-Asada.
Media: Rosji udało się utrzymać bazy w Syrii mimo upadku reżimu al-Asada
Lotnicza i morska baza w Tartus mają dla Rosjan kluczowe znaczenie w kontekście centrum wypadowego do operacji w Afryce i Ameryce Południowej. Zyskują dzięki temu również dostęp wojskowy do Morza Śródziemnego.
W przeciwieństwie do Moskwy ze swoich baz w Syrii wycofały się Stany Zjednoczone.
Analiza ujęć satelity wskazuje, że statek "Sparta" większość trasy przepłynął w eskorcie okrętów rosyjskiej marynarki wojennej. Potwierdzają to również informacje uzyskane przez amerykańskich urzędników śledzących ruch morski. Źródła "WSJ" podają, że objęta amerykańskimi sankcjami jednostka transportowała sprzęt potrzebny w rosyjskiej bazie lotniczej Humajmim.
Kreml utrzymał bazy w Syrii. "Metoda kija i marchewki"
Jak czytamy, część amerykańskiego obozu rządzącego jest zaniepokojona tymi doniesieniami.
Administracja USA zakładała, że obalenie reżimu al-Asada przełoży się na osłabienie Rosji, która zostanie wówczas pozbawiona ważnych baz. Z ustaleń "WSJ" wynika, że tak się jednak nie stało, a Rosja wciąż może korzystać ze swoich jednostek.
Aron Lund, ekspert ds. Syrii ze Szwedzkiej Agencji Badań Obronnych, twierdzi, że Rosjanom udało się utrzymać bazy, stosując "metodę kija i marchewki".
"Choć moim zdaniem głównie marchewki, aby przekonać Syryjczyków, że mogą pełnić dla nich użyteczną rolę i że obie strony mogą na tym zyskać" - argumentuje Lund.
Źródło: "Wall Street Journal"