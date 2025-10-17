W skrócie Korea Południowa ujawnia plany rozmieszczenia rakiet Hyunmoo-5, które mają być odpowiedzią na zagrożenie ze strony Korei Północnej.

Minister obrony Ahn Gyu-back podkreśla, że to strategia "równowagi strachu" w związku z rozbudową arsenału przez Pjongjang.

Rakiety Hyunmoo-5 są przeznaczone do niszczenia bunkrów i już rozpoczęto ich masową produkcję.

Rozmieszczenie rakiet Hyunmoo-5 rozpocznie się pod bieżącego roku - informuje południowokoreańska agencja Yonhap. Ujawnienie informacji o produkcji nowych pociskach jest o tyle wyjątkowe, że dotychczas Seul utrzymywał je w tajemnicy. Jednak w czwartek minister obrony Ahn Gyu-back ogłosił rozmieszczenie rakiet w wywiadzie dla agencji.

- Ponieważ Korea Południowa jest stroną Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i nie może posiadać broni jądrowej, głęboko wierzę, że powinniśmy posiadać znaczną liczbę potężnych pocisków rakietowych Hyunmoo-5, aby osiągnąć równowagę strachu - zaznaczył Ahn w wywiadzie.

- Masowa produkcja już się rozpoczęła i trwają prace nad środkami, które mają na celu znaczące zwiększenie produkcji - dodał minister.

Korea Południowa odpowiada na groźby Kima. Zbudowali "potwora"

Hyunmoo-5 to pocisk ziemia-ziemia, nazywany "potworem" ze względu na swój rozmiar. Rakieta może przenosić głowicę bojową o wadze ośmiu ton, co ma jej pozwolić na niszczenie podziemnych bunkrów. Pierwszy raz został zaprezentowany podczas parady wojskowej w ubiegłym roku, ale szczegóły o produkcji broni nie były ujawaniane.

Yonhap zaznacza, że zapowiedzi ministra obrony pojawiają się w czasie, kiedy Korea Północna zwiększa skalę prac nad własnym uzbrojeniem, wsparta pomocą technologiczną z Rosji. W ubiegłym tygodniu Pjongjang zaprezentował nowy, międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-20.

Rozwój i ciągłe problemy rakiet Korei Północnej

Południowokoreański minister zaznacza, że możliwe jest, iż jeszcze w tym roku Północ przeprowadzi test pocisku. Wskazuje przy tym na wykryty ruch w rejonie północnokoreańskich wyrzutni. Ostatni test rakiety balistycznej (Hwasong-19), Północ przeprowadziła w październiku 2024.

Minister Ahn powiedział też, że biorąc pod uwagę zasięg rakiety z Północy, byłaby ona w stanie dotrzeć do Stanów Zjednoczonych, ale Pjongjang wciąż ma problem z technologiami powrotu do atmosfery rakiet balistycznych oraz wielogłowicowych ładunków bojowych.

