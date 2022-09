Dzisiejszy strajk organizowany jest przez Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien (SNCTA), stanowiący największy francuski związek kontrolerów lotów. Wiąże się on z utrudnieniami dla wielu podróżnych. Osoby, które mają na dziś zaplanowany lot do Francji lub międzylądowanie na którymś z lotnisk w tym kraju, powinny się uzbroić w cierpliwość i na bieżąco sprawdzać komunikaty przesyłane przez przewoźnika.

Kolejny strajk kontrolerów lotów. Które loty zostaną odwołane?

Aby uniknąć konieczności wypłacania odszkodowań za niezrealizowane loty, Francuski Urząd Lotnictwa Cywilnego zalecił liniom lotniczym zredukowanie siatki połączeń na dzień 16 września 2022 r. o połowę.

Najbardziej ucierpi na tym linia Air France - z komunikatu przewoźnika wynika, że musi anulować aż 90 proc. lotów międzykontynentalnych i ok. 45 proc. lotów krótko oraz średniodystansowych. Siatkę lotów musiały zmienić również takie linie jak easyJet, Ryanair, Volotea oraz Transavia - ponad 50 proc. zaplanowanych na ten dzień tras miało swój początek na francuskich lotniskach. Pasażerowie zostali o tym poinformowani z wyprzedzeniem, co ma pozwolić na uniknięcie paraliżu na lotniskach.

Strajk francuskich kontrolerów. Utrudnienia także dla podróżnych w Polsce

Strajk kontrolerów lotów odbije się również na polskich podróżnych. Jak informuje nas przedstawiciel biura prasowego krakowskiego lotniska, z Balic nie odlecą dziś samoloty WizzAir do Nicei oraz Ryanair do Marsylii. Nie ma natomiast informacji o opóźnieniach w locie z Krakowa do Paryża.

Odwołana została również część lotów do Francji z Warszawy.

- Na ten moment mamy informację o odwołanych trzech rejsach – dwóch linii Air France do Paryża i jednego rejsu LOTowskiego – również do Paryża - mówi nam Piotr Rudzki, specjalista działu public relations z Lotniska Chopina w Warszawie. - W takich sytuacjach zawsze zalecamy pasażerom śledzenie informacji na tablicy odlotów oraz kontakt z przewoźnikiem, ponieważ to on podejmuje ostateczną decyzję o ewentualnym odwołaniu lotu - dodaje.

LOT uzupełnia komunikat o dodatkową informację - w dniu 16 września 2022 r. wstrzymane zostaną rejsy z Warszawy do Paryża oraz Nicei. Jeden z nich zostanie przełożony na sobotę rano, już po zakończeniu akcji strajkowej.

Wrocławskie lotnisko nie spodziewa się utrudnień, ponieważ na dziś nie ma zaplanowanych lotów do Francji, nie ma również informacji o opóźnieniach lub odwołanych rejsach w kolejnych dniach.

Możliwe opóźnienia na lotniskach w innych częściach Europy

Aby uniknąć jeszcze większych zakłóceń w ruchu lotniczym, Eurocontrol w porozumieniu z DGAC opracowuje rozwiązania, mające na celu ominięcie 16 września przestrzeni powietrznej nad Francją.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że opóźnione lub odwołane loty z francuskich terminali, mogą znacząco wpłynąć na ruch w innych częściach Europy.

Zdjęcie Strajk kontrolerów lotów we Francji może znacząco wpłynąć na siatkę połączeń w całej Europie / 123RF/PICSEL

Ile potrwa strajk na lotniskach we Francji?

Z dostępnych na dziś informacji wynika, że strajk kontrolerów lotów we Francji ma potrwać tylko jeden dzień. Nie będzie on więc tak długi, jak wakacyjne protesty, które doprowadziły do niemal całkowitego paraliżu na wielu europejskich lotniskach.

Dlaczego kontrolerzy lotów strajkują?

Kontrolerzy oraz inni pracownicy lotnisk demonstrują swoje niezadowolenie już od kilku miesięcy. Regularne strajki pracowników różnych linii odbywały się od wiosny, a ich kulminacja miała miejsce w okresie wakacyjnym. Sprzeciwiają się oni niskim płacom oraz brakom kadrowym.

Siatka lotów wielu przewoźników w ciągu ostatniego roku uległa znacznemu powiększeniu, natomiast lotniska cierpią na niedobór pracowników. Wielu z nich zostało zwolnionych na początku pandemii.

