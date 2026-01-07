Strach w oczach. Byliśmy na granicy Wenezueli z Kolumbią

Tomasz Lejman

Tomasz Lejman

Wozy opancerzone i żołnierze uzbrojeni po zęby. Tak wyglądają dziś przejścia graniczne między Kolumbią a Wenezuelą. Świat ma zobaczyć, że władze w Kolumbii kontrolują sytuację.

Ubrani w mundury żołnierze z bronią stoją w szeregu obok opancerzonych pojazdów wojskowych zaparkowanych wzdłuż ulicy, w tle widoczne są grupy cywilów i gęste drzewa.
Kolumbijscy żołnierze stacjonujący na granicy z WenezueląTomasz LejmanINTERIA.PL

Najbardziej wymownym obrazem są kolumbijscy żołnierze uzbrojeni po zęby, którzy obstawili przejścia graniczne. Ich obecność stała się szczególnie widoczna po ostatnich wydarzeniach w Wenezueli. Tuż obok nich stoją wozy opancerzone, gotowe do natychmiastowej reakcji.

Oficjalnie władze w Bogocie nazywają to działaniami prewencyjnymi, ale na miejscu nikt nie ma złudzeń - armia jest tu po to, by powstrzymać chaos.

Istnieje realna obawa, że wenezuelskie bojówki paramilitarne lub kartele narkotykowe, działające na zlecenie obecnych władz w Caracas, będą próbowały wywołać zamieszki na granicy. Chodzi o to, by odwrócić uwagę społeczności międzynarodowej od kryzysu w stolicy Wenezueli poprzez wywołanie pożaru na pograniczu.

Dodatkowo na przejściach pojawiło się znacznie więcej policjantów migracyjnych, którzy skrupulatnie kontrolują każdy samochód wjeżdżający do Kolumbii, obawiając się nagłej fali uchodźców.

Zobacz również:

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, prezydent USA Donald Trump
Świat

Wrze na linii USA-Wenezuela. Media: Możliwe naloty na cele wojskowe

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

    Kolumbia. Biznes w cieniu karabinów

    Mimo luf wycelowanych w stronę Wenezueli życie na granicy to specyficzny miks paniki i oportunizmu.

    Cúcuta stała się w ostatnich dniach centrum dla światowych mediów. Na jednym z przejść doliczyłem się około stu dziennikarzy z całego świata - od USA, przez Europę i Amerykę Łacińską, aż po kraje arabskie i Azję. Ten tłum to żyła złota dla lokalnych mieszkańców.

    Przejście graniczne z napisem powitalnym, po lewej widoczny budynek służby imigracyjnej, po prawej stanowisko kontroli ICA, znak stop oraz kilka osób przechodzących przez granicę; w tle zieleń i góry.
    Kolumbijsko-wenezuelskie przejście graniczne. "Wracaj szybko, Kolumbia na ciebie czeka" - brzmi napisTomasz LejmanINTERIA.PL

    Taksówkarze nieustannie polują na reporterów oraz na osoby, które przyjeżdżają z Wenezueli z zamiarem osiedlenia się w Kolumbii na stałe. Obok nich natychmiast wyrośli sprzedawcy wody, parasoli przeciwsłonecznych i peleryn przeciwdeszczowych, zarabiający na reporterach relacjonujących wydarzenia godzinami w palącym słońcu lub tropikalnym deszczu. Tuż przed przejściem granicznym w Cúcutcie zarabia się dziś na wszystkim, co ułatwia przetrwanie w tej zawieszonej rzeczywistości.

    Wenezuelczycy mogą cię zgarnąć z "ziemi niczyjej"

    Próbowałem wejść na most łączący oba kraje, znajdujący się między punktem kontrolnym kolumbijskim a wenezuelskim. Reakcja kolumbijskich policjantów migracyjnych okazała się błyskawiczna.

    Uprzejmie, ale stanowczo wyjaśnili, że służby wenezuelskie potrafią wjechać na most w dowolnej chwili, przejąć każdą znajdującą się tam osobę i po prostu ją aresztować. 

    Ryzyko porwania reportera i wykorzystania go jako zakładnika lub oskarżenia o szpiegostwo jest w tej chwili ogromne.

    Zobacz również:

    Donald Trump zagroził interwencjom w kolejnych krajach. Prezydent gotowy "chwycić za broń". Na zdj. obok Trumpa przywódcy Kolumbii i Meksyku
    Świat

    Państwa podnoszą alarm po groźbach Trumpa. "Gotowy chwycić za broń"

    Alicja Krause
    Alicja Krause

      Wenezuela. Lęk przed biedą i represjami

      Z kolei ci, którym udało się przejść z Wenezueli na kolumbijską stronę, opowiadają o prawdziwym chaosie informacyjnym i bytowym po drugiej stronie rzeki. Ludzie panicznie boją się drastycznego wzrostu cen żywności czy braku benzyny. Obawiają się, że ich lokalna waluta ostatecznie straci jakąkolwiek wartość.

      Najgorsze są jednak relacje o represjach politycznych. Jeden z rozmówców wspomniał, że podczas inauguracji nowej prezydent, Delcy Rodríguez, w kraju ruszyła obława na tzw. stringerów - lokalnych współpracowników zagranicznych mediów.

      Kilka osób trzyma duży transparent ze zdjęciami i nazwiskami kilku osób oraz wezwaniem do uwolnienia więźniów. Transparent zawiera napisy w języku hiszpańskim oraz zdjęcia ludzi, którzy prawdopodobnie są więzieni lub zaginieni. W tle znajduje się samoc...
      Rodziny więźniów politycznych z plakatami przedstawiającymi ich bliskichTomasz LejmanINTERIA.PL

      Władze w Caracas chcą w ten sposób całkowicie odciąć świat od wiarygodnych informacji o tym, co dzieje się wewnątrz wenezuelskich miast.

      Na granicy po kolumbijskiej stronie pojawili się także Wenezuelczycy, którzy mieszkają w okolicach Cúcuty. Stoją ze zdjęciami swoich bliskich i chcą zwrócić uwagę zagranicznych mediów na to, że ich krewni od lat siedzą w wenezuelskich więzieniach jako polityczni zakładnicy Nicolása Maduro.

      Granica Wenezueli i Kolumbii. Widmo eskalacji

      Nastroje na pograniczu psują też opowieści o trasie do Caracas. Kolumbijczycy obawiają się tam teraz jeździć, ale ostrzegają przede wszystkim obcokrajowców, ponieważ droga jest usiana nieoficjalnymi punktami kontrolnymi obsługiwanymi przez kartele narkotykowe. Te grupy, działając często pod okiem lub w porozumieniu z lokalnymi władzami, ograbiają podróżnych z wszystkiego, co przedstawia jakąkolwiek wartość.

      Nad wszystkim unosi się widmo dalszej eskalacji. Ludzie w Cúcucie doskonale pamiętają ostrzeżenia Donalda Trumpa skierowane pod adresem prezydenta Kolumbii. Boją się, że destabilizacja sąsiedniego kraju to tylko początek problemów, które mogą uderzyć bezpośrednio w nich.

      Dzisiaj na pograniczu nikt nie pyta, "czy" sytuacja się pogorszy, tylko "kiedy" władze w Waszyngtonie będą próbowały wywierać naciski na władze w Bogocie.

      Z Cúcuty dla Interii Tomasz Lejman

      Zobacz również:

      Wenezuelczycy w Kolumbii świętują pojmanie Maduro
      Świat

      Koniec "diety Maduro"? Gospodarka padła, a reżim przetrwał

      Justyna Kaczmarczyk
      Justyna Kaczmarczyk
      "Polityczny WF": Nowa szarża PiS! Kto technicznym premierem?INTERIA.PL

      Najnowsze