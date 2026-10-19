W skrócie We Francji podczas ostatniego weekendu doszło do gwałtownych protestów związanych z systemem edukacji i kosztami życia.

Na jednym z filmów widać, jak zrozpaczona kobieta próbuje powstrzymać tłum szabrowników przed plądrowaniem sklepu. Jej apele nic nie dają.

Demonstranci niszczyli infrastrukturę, atakowali służby oraz plądrowali sklepy i budynki publiczne.

Według danych organizacji branżowych straty po zamieszkach wynoszą setki milionów euro, a policja w niektórych miastach straciła kontrolę nad sytuacją.

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We Francji w weekend na ulicach rozpętało się prawdziwe piekło. Protesty dotyczące systemu edukacji, a także rosnących kosztów życia wymknęły się spod kontroli.

Przez miasta przetoczyła się fala przemocy - demonstranci niszczyli infrastrukturę, atakowali służby, podpalali i plądrowali sklepy czy wdzierali się do budynków publicznych.

W sieci pojawiło się mnóstwo nagrań, na których widać skalę zamieszek i próby ratowania dobytku. Jeden z najpopularniejszych filmików pokazuje, jak bezbronna kobieta stara się powstrzymać zamaskowanych wandali.

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Francja. "Stop, stop". Kobieta próbuje powstrzymać wandali

Zrozpaczona kobieta stoi przed witryną sklepową. Zza jej pleców przez rozbitą szybę wychodzą już awanturnicy. Na ziemi leży szkło i mnóstwo śmieci, do środka dostać się chcą kolejni. W tle słychać rumor.

- Stop, stop. Dlaczego to robicie? - krzyczy kobieta, zaraz potem delikatnie próbuje zatrzymać jednego z mężczyzn. - To nie jest żaden powód - powtarza bezradna.

Mężczyźni podchodzą do niej i chcą ją wyminąć, nie zwracają uwagi na apele. - Nie dotykaj mnie - krzyczy w odpowiedzi. - Stop, stop - prosi resztkami sił, po czym napierający na nią tłum wlewa się do środka pomieszczenia.

Kobieta schodzi na bok, słychać jej zrozpaczone jęki. Ktoś podchodzi i mówi: - Stanie ci się krzywda. Nie zmienisz ich. - Dlaczego to robicie? - wykrzykuje ponownie w geście bezradności.

W kolejnych sekundach widać ujęcia zrobione przez rozbitą szybę: ludzi plądrujących sklepowe półki, towar walający się po podłodze, czy szuflady ledwo co trzymające się mebli przy kasie.

Zamieszki i chaos we Francji. Demonstranci blokują wejście do Luwru

Skala szkód po zamieszkach, które przetoczyły się przez francuskie miasta w weekend jest ogromna. Ze wstępnych danych organizacji branżowych wynika, że straty sięgają setek milionów euro.

Tamtejsze MSW informowało w niedzielę wieczorem, że zatrzymanych zostało niemal 2,4 tys. osób. - Tego wieczoru wszyscy odczuwamy gniew i wstyd - mówił w przemówieniu do narodu prezydent Emmanuel Macron, zapowiadając rozliczenie szabrowników i apelując o respektowanie porządku publicznego.

Przez francuskie miasta przetoczyła się fala przemocy - bitwy ze służbami, plądrowanie sklepów Hesham Elsherif / Anadolu AFP

W poniedziałek sytuacja zdaje się równie trudna. Dymisję złożyć chciał szef MSW Laurent Nunez, ale Macron jej nie przyjął. Jednocześnie służby przyznają, że w niektórych wielkich miastach policja po prostu nie sprostała zadaniu i straciła kontrolę.

Tymczasem w geście poparcia dla protestujących licealistów studenci zablokowali wejście do Luwru. Dyrekcja informowała, że protest nie ma związku z działaniem placówki, ale uniemożliwił jej punktualne otwarcie.

Jedna z uczestniczek demonstracji powiedziała dziennikowi "Le Figaro", że turyści oczekujący na wejście do Luwru "są agresywni" wobec protestujących, ponieważ zapłacili za bilety do muzeum, a nie mogą się do niego dostać.

Źródła: AFP, Reuters, Interia



