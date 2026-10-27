W skrócie Samolot linii United Airlines lecący z Las Vegas do Newark zawrócił po tym, jak stewardesa zauważyła wiadomości pasażera dotyczące rzekomego porwania maszyny.

Policja zatrzymała 25-letniego Dantego Milne'a, który usłyszał zarzuty związane z groźbami karalnymi lub przekazaniem fałszywych informacji o akcie terroryzmu.

Wydarzenie spowodowało opóźnienie lotu.

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Do zdarzenia doszło w sobotę. Jak poinformowała policja w Las Vegas, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące osoby, która miała grozić przeprowadzeniem ataku terrorystycznego na pokładzie samolotu.

Maszyna, która wykonywała lot nr 1681, wystartowała z międzynarodowego lotniska im. Harry'ego Reida w Las Vegas około godz. 22.30 czasu lokalnego. Boeing 737 miał odbyć około pięciogodzinną podróż na międzynarodowe lotnisko Newark Liberty w stanie New Jersey. Ostatecznie, mniej więcej godzinę po starcie, samolot wrócił nagle zwrócił na lotnisko startowe.

Stewardesa zauważyła niepokojące wiadomości. Pilot podjął decyzję

Jak donosi CBS News, stewardesa zauważyła, że jeden z podróżnych wysyła wiadomości tekstowe, w których miał zapowiadać porwanie samolotu. Nie nawiązała z nim bezpośredniego kontaktu, lecz szybko powiadomiła pilota.

Pilot przekazał kontrolerowi ruchu lotniczego, co wydarzyło się na pokładzie. - Stewardesa widziała, jak wysyłał SMS-a z informacją, że zamierza porwać samolot. Zadzwonili do mnie. Wprowadziliśmy blokadę i wróciliśmy do Vegas - powiedział, cytowany przez CBS News.

Kontroler zapytał następnie, czy pasażer współpracował z załogą, czy też został obezwładniony i był przytrzymywany. Pilot wyjaśnił, że mężczyzna "nie był świadomy, co się dzieje".

Policja metropolitalna w Las Vegas potwierdziła zatrzymanie 25-letniego Dantego Milne'a. Mężczyzna trafił do aresztu hrabstwa Clark. Usłyszał zarzuty związane z groźbami karalnymi lub przekazaniem fałszywych informacji dotyczących aktu terroryzmu.

Lot opóźniony o całą noc

Linie United Airlines potwierdziły, że samolot bezpiecznie wrócił do Las Vegas. Lotnisko również potwierdziło incydent w rozmowie z dziennikiem "USA Today", wskazując, że decyzja o zawróceniu maszyny była podyktowana "względami bezpieczeństwa".

Z powodu zdarzenia podróżni musieli czekać na wznowienie lotu do następnego dnia. Jak wyjaśniły linie lotnicze, opóźnienie wynikało również z przekroczenia dopuszczalnego czasu pracy załogi.

Samolot ponownie wystartował z Las Vegas w niedzielę około godz. 7 czasu lokalnego. Pasażerowie dotarli więc do celu ponad osiem godzin po planowanym przylocie.

FAA zapowiada dochodzenie. Ponad 1400 incydentów w 2026 roku

Federalna Administracja Lotnictwa zapowiedziała zbadanie sprawy. W wiadomości przesłanej agencji Associated Press urząd poinformował, że w 2026 roku odnotowano już ponad 1400 incydentów z udziałem pasażerów.

W przypadku lotu United Airlines najważniejszym elementem postępowania pozostaje ustalenie, co dokładnie wydarzyło się na pokładzie i jakie zachowanie pasażera skłoniło załogę do zgłoszenia incydentu.

Źródła: Associated Press, "USA Today", CBS News



