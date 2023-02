Pochodzący z Meksyku Andrés Argüelles Álvarez miał nieprzyjemne spotkanie z grupą klientek. Fragment konfrontacji nagrała przypadkowa osoba, która opublikowała go na TikToku.

Na materiale słychać jak jedna z kobiet narzeka na "wysokie ceny" i wyzywa sprzedawcę. W tym czasie jej koleżanka zdejmuje hot-doga z grilla, liże go i odkłada na miejsce. Grupa bezpardonowo dotyka kolejnych składników mimo sprzeciwów sprzedawcy.

- Zdały sobie sprawę, że jestem Meksykaninem, nie mówię zbyt dobrze po angielsku i postanowiły się nademną poznęcać - stwierdził Álvarez w rozmowie ze stacją Noticias Telemundo.

Reklama

- Brały mięso do rąk, dotykały wszystkich moich warzyw, wszystkiego, czego używam. Widzieli to inni klienci, co skutecznie ich brzydziło. Nie chcieli już nic ode mnie kupić - dodał mężczyzna.

TikTok

"Wolała nagrać", niż interweniować

W obronie mężczyzny stanęła Morgan McBrearty, która sama chciała kupić od niego jedzenie. Z jej relacji dla NBC News wynika, że kobiety były agresywne i pod wpływem alkoholu. Miały zaczepiać sprzedawcę nawet wtedy, gdy ostatecznie kupiły od niego jedzenie.

Studentka Riley Kaufman, która opublikowała film na TikToku tłumaczyła, że sama nie interweniowała, bo "wolała nagrać i nagłośnić sprawę".

W sprawie nękania na kampusie "ręce umywają" władze uczelni. Z ich zapewnień wynika, że żadna z osób na nagraniu nie jest ich studentką.

Wielka akcja i "wykup" sprzedawcy

Odzew internautów był jednoznaczny - potępili zachowanie grupy kobiet i przesłali wyrazy współczucia dla sprzedawcy. Na tym jednak się nie skończyło. Po zaledwie kilkunastu godzinach ustalono tożsamość każdej z nękających sprzedawcę dziewczyn. Jedna z nich przeprosiła mężczyznę w prywatnej wiadomości, a winą za swoje zachowanie obarczyła alkohol.

Sprzedawcę wsparła lokalna społeczność, która zorganizowała masowy "wykup" jego potraw. Na nagraniu zamieszczonym przez Edina Alexa Enamorado, wspierającego przedsiębiorców widać, jak w niedzielę przed stoiskiem Álvareza ustawiła się kolejka chętnych. W akcję zaangażowali się inni sprzedawcy i Dj-e i raperzy.

Instagram Wideo Rozwiń

Specjalne podziękowania przygotowano dla McBrearty, która stanęła w obronie Meksykanina i Kaufman, która rozpowszechniła nagranie.