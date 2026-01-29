Statek z Rosji przy strategicznych kablach. Brytyjczycy wysłali szturmowiec

Rosyjski statek towarowy Sinegorsk przez kilkanaście godzin cumował w Kanale Bristolskim w pobliżu kluczowych podmorskich kabli telekomunikacyjnych, łączących Wielką Brytanię z Ameryką Północną i Europą. Jak informuje "The Independent", po interwencji brytyjskich służb, w tym wysłaniu śmigłowca szturmowego Wildcat, jednostka została zmuszona do opuszczenia brytyjskich wód.

Mapa południowej Walii oraz południowo-zachodniej Anglii z wyraźnie zaznaczonym Kanałem Bristolski oraz parkiem narodowym. W okrągłym powiększeniu przedstawiony statek towarowy o nazwie Cordillera płynący po wodzie.
Kanał Bristolski. Rosyjski statek w pobliżu podmorskich kabli (zdj. ilustracyjne)Google Maps / Vessel Findermateriał zewnętrzny

  • Rosyjski statek Sinegorsk przez kilkanaście godzin przebywał w Kanale Bristolskim niedaleko kluczowych podmorskich kabli telekomunikacyjnych.
  • Brytyjskie służby, w tym śmigłowiec Wildcat wysłany z bazy lotnictwa morskiego, interweniowały, skłaniając jednostkę do opuszczenia brytyjskich wód.
  • Incydent wpisuje się w szerszy kontekst zwiększonych rosyjskich działań wokół infrastruktury państw NATO, a brytyjskie władze potwierdzają wzrost tego typu przypadków.
Do sytuacji opisanej przez dziennik doszło w Kanale Bristolskim, u południowo-zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii.

Rosyjska jednostka zakotwiczyła w odległości ok. 1,6 km od podmorskich kabli transmisji danych, które łączą Wielką Brytanię z USA, Kanadą, Hiszpanią i Portugalią.

Statek był od początku monitorowany przez brytyjską Straż Przybrzeżną. Według "The Independent" rosyjska załoga została wezwana do opuszczenia brytyjskich wód, jednak odpowiedziała, że prowadzi "niezbędne naprawy".

Postój rosyjskiego statku w pobliżu podmorskich kabli. Natychmiastowa reakcja służb

Rosyjska jednostka przez wiele godzin pozostawała niemal bez ruchu w rejonie krytycznej infrastruktury. To wzbudziło obawy o bezpieczeństwo połączeń transatlantyckich.

    Dane serwisu MarineTraffic pokazują, że Sinegorsk wpłynął do Kanału Bristolskiego we wtorek wieczorem i około godz. 23.00 zakotwiczył w pobliżu Minehead, na północnym wybrzeżu hrabstwa Somerset. Statek pozostawał tam do środowego popołudnia, łącznie przez około 14 godzin.

    Jak wynika z danych FlightRadar, w środę rano nad jednostką krążył samolot Straży Przybrzeżnej o numerze rejestracyjnym G-HMGC, który wystartował z Newquay. Według "The Telegraph" sytuacją zajęła się również Królewska Marynarka Wojenna.

    Po kilkunastu godzinach z bazy lotnictwa morskiego w Yeovilton wysłano śmigłowiec Wildcat. "The Independent" podaje, że dopiero ta interwencja skłoniła rosyjską załogę do podniesienia kotwicy i powrotu na wody międzynarodowe.

    Wielka Brytania. Kluczowa infrastruktura pod nadzorem wojska

    Statek znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie kilku strategicznych połączeń. Chodzi m.in. o kable łączące Europę z Ameryką Północną.

    Sinegorsk minął kilka podmorskich systemów przesyłu danych w promieniu niespełna mili morskiej. Wśród nich był m.in. system TGN Atlantic, łączący Wielką Brytanię z New Jersey w USA, a także TGN Western Europe oraz EXA Express, biegnące do Hiszpanii, Portugalii i Kanady.

      Z ustaleń "The Independent" wynika, że ostatnim portem, do którego zawinęła jednostka, był Archangielsk w Rosji. To duży port handlowy, w którym znajduje się także baza morska rosyjskiej Floty Północnej.

      Po opuszczeniu Kanału Bristolskiego statek został zauważony u wybrzeży Wysp Scilly, po czym oddalił się na południe.

      Seria incydentów na wodach NATO. Rosnące obawy wz. "flotą cieni" Kremla

      Incydent wpisuje się w szerszy kontekst działań Rosji na wodach państw NATO. Brytyjskie władze od miesięcy alarmują o zagrożeniach pod powierzchnią morza.

      Jak przypomina dziennik, od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę liczba wtargnięć rosyjskich jednostek na wody brytyjskie znacząco wzrosła. Generał sir Gwyn Jenkins ostrzegał w grudniu, że w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano wzrost takich incydentów o 30 procent.

      - Najbardziej niepokoi mnie to, co dzieje się pod falami - podkreślał Jenkins, wskazując na aktywność rosyjskich okrętów rozpoznawczych.

      Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony zapewnił, że odstraszanie i neutralizowanie rosyjskiej aktywności szpiegowskiej jest jednym z priorytetów rządu. - Jesteśmy w pełni świadomi zagrożeń wobec podmorskich kabli i stale monitorujemy nasze wody - zaznaczył.

      Źródło: "The Independent"

