W skrócie Statek towarowy Betul 8 pod somalijską banderą wysłał sygnał o tonięciu około 40 mil morskich od bułgarskiego przylądka Kaliakra.

W międzynarodową akcję ratunkową na Morzu Czarnym zaangażowano okręty wojenne Bułgarii, Rumunii i Turcji oraz bułgarskie śmigłowce i samolot szturmowy.

Na pokładzie jednostki znajdowało się 12 członków załogi, którzy według doniesień bułgarskiego serwisu Vesti zostali bezpiecznie ewakuowani.

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Sygnał o tonącym statku towarowym BETUL 8 odebrano o godz. 9.15 w Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego w Warnie - podał bułgarski serwis Vesti.

Z informacji wynikało, że jednostka pod somalijską banderą znalazła się około 40 mil morskich od przylądka Kaliakra, w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Statek płynął z rumuńskiego miasta Tulcza do Egiptu i transportował luzem blisko 3000 ton pszenicy.

Bułgaria. Załoga zgłosiła, że statek tonie. Akcja na Morzu Czarnym

Jak przekazał bułgarski portal Nova, w akcję ratunkową włączyły się siły Przeciwminowej Grupy Marynarki Wojennej Morza Czarnego (MCM Black Sea). Na miejsce zadysponowano dwa okręty Bułgarii oraz po jednym z Rumunii i Turcji.

Zaalarmowano także Siły Powietrzne Bułgarii, które - jak ustalił portal Nova - miały wysłać dodatkowo dwa śmigłowce oraz samolot szturmowy Su-25.

Na pokładzie statku znajdowało się 12 osób. Według Vesti wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. Z kolei bułgarska telewizja państwowa przekazała, że jednostka już zatonęła.

Seria incydentów na Morzu Czarnym. W tle wojna Rosji i Ukrainy

Na razie nie wiadomo też, jaka była przyczyna incydentu. Agencja Reutera zauważa jednak, że do zdarzenia doszło na tle serii śmiertelnych ataków dronami na statki u wybrzeży Bułgarii i Rumunii w ostatnich tygodniach. "Eksperci uważają je za część wojny Rosji przeciwko Ukrainie" - podała agencja.

Bułgarski portal ClubZ wylicza, że tylko pod koniec października odnotowano dziewięć ataków u wybrzeży Bułgarii i Rumunii, w których zginęło trzech marynarzy, a kolejnych 31 zostało uznanych za zaginionych.

Źródła: Reuters, ClubZ, Nova, Vesti



