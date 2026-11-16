Statek tonął, załoga ogłosiła alarm. Akcja sił NATO u wybrzeży Bułgarii

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Bułgaria odebrała sygnał od statku towarowego tonącego u jej wybrzeży - poinformowało tamtejsze ministerstwo transportu. Na pokładzie znajdowało się 12 osób. Trzy państwa NATO postanowiły wysłać do akcji ratunkowej swoje okręty wojenne. Poderwano także wojskowe śmigłowce.

Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające statek na morzu widziany z kabiny samolotu, wykonane po ataku dronów w październiku
Na zdjęciu Contship Jet trafiony przez drony w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii 28 października. Zdj. ilustracyjneHANDOUT / FRENCH ARMYAFP

W skrócie

  • Statek towarowy Betul 8 pod somalijską banderą wysłał sygnał o tonięciu około 40 mil morskich od bułgarskiego przylądka Kaliakra.
  • W międzynarodową akcję ratunkową na Morzu Czarnym zaangażowano okręty wojenne Bułgarii, Rumunii i Turcji oraz bułgarskie śmigłowce i samolot szturmowy.
  • Na pokładzie jednostki znajdowało się 12 członków załogi, którzy według doniesień bułgarskiego serwisu Vesti zostali bezpiecznie ewakuowani.
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Sygnał o tonącym statku towarowym BETUL 8 odebrano o godz. 9.15 w Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego w Warnie - podał bułgarski serwis Vesti.

Z informacji wynikało, że jednostka pod somalijską banderą znalazła się około 40 mil morskich od przylądka Kaliakra, w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Statek płynął z rumuńskiego miasta Tulcza do Egiptu i transportował luzem blisko 3000 ton pszenicy.

Bułgaria. Załoga zgłosiła, że statek tonie. Akcja na Morzu Czarnym

Jak przekazał bułgarski portal Nova, w akcję ratunkową włączyły się siły Przeciwminowej Grupy Marynarki Wojennej Morza Czarnego (MCM Black Sea). Na miejsce zadysponowano dwa okręty Bułgarii oraz po jednym z Rumunii i Turcji.

Zaalarmowano także Siły Powietrzne Bułgarii, które - jak ustalił portal Nova - miały wysłać dodatkowo dwa śmigłowce oraz samolot szturmowy Su-25.

Na pokładzie statku znajdowało się 12 osób. Według Vesti wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. Z kolei bułgarska telewizja państwowa przekazała, że jednostka już zatonęła.

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Na razie nie wiadomo też, jaka była przyczyna incydentu. Agencja Reutera zauważa jednak, że do zdarzenia doszło na tle serii śmiertelnych ataków dronami na statki u wybrzeży Bułgarii i Rumunii w ostatnich tygodniach. "Eksperci uważają je za część wojny Rosji przeciwko Ukrainie" - podała agencja.

Bułgarski portal ClubZ wylicza, że tylko pod koniec października odnotowano dziewięć ataków u wybrzeży Bułgarii i Rumunii, w których zginęło trzech marynarzy, a kolejnych 31 zostało uznanych za zaginionych.

Źródła: Reuters, ClubZ, Nova, Vesti

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