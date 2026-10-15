Statek stanął w płomieniach. Groźny incydent na Morzu Czarnym

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Na pokładzie statku handlowego "Yara J" pływającego pod banderą Komorów wybuchł pożar - przekazały władze Rumunii. Do groźnego incydentu doszło w pobliżu kanału Sulina na Dunaju, kluczowego dla eksportu ukraińskiego zboża. Na razie nie wiadomo, czy ogień pojawił się na skutek uderzenia drona. Załogę udało się ewakuować.

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Tankowiec na morzu
Rumunia. Statek na Morzu Czarnym w ogniu. Podejrzenie ataku drona (zdj. ilustracyjne)Elke Scholiers / StringerGetty Images

W skrócie

  • Rumuński urząd morski został poinformowany o pożarze na pokładzie zbiornikowca "Yara J" pływającego pod banderą Komorów.
  • Załoga została ewakuowana i jest bezpieczna, a przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona.
  • Od początku października na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało pięć statków handlowych w pobliżu Rumunii i Bułgarii, zginęło lub zaginęło 23 marynarzy.
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Rumuński urząd morski podał w środę wieczorem, że otrzymał od pływającego pod banderą Komorów zbiornikowca "Yara J" informację o pożarze na pokładzie. Zakomunikowano, że załoga jest bezpieczna i została ewakuowana ze statku.

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Minister obrony Rumunii Radu Miruta poinformował, że na razie nie wiadomo, czy statek został trafiony przez drona, a sprawa została objęta dochodzeniem.

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Jednostka znajdowała się w odległości ok. 14-18 km na południowy wschód od kanału Sulina na Dunaju, na rumuńskich wodach terytorialnych, który stanowi kluczową drogę eksportu ukraińskiego zboża. 

Opóźnienia spowodowane złymi warunkami pogodowymi i niedoborami kadrowymi doprowadziły do powstania tam kolejki dziesiątek statków, oczekujących na przepłynięcie tym szlakiem.

Agencja Reutera przypomina, że to kolejne z serii zdarzeń na Morzu Czarnym, które pokazują, jak duże ryzyko związane jest z żeglugą w pobliżu wschodniej flanki NATO.

Od początku października na Morzu Czarnym, u wybrzeży należących do NATO Rumunii i Bułgarii, uszkodzonych zostało pięć statków handlowych, w wyniku czego zginęło lub zaginęło 23 marynarzy.

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