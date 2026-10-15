W skrócie Rumuński urząd morski został poinformowany o pożarze na pokładzie zbiornikowca "Yara J" pływającego pod banderą Komorów.

Załoga została ewakuowana i jest bezpieczna, a przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona.

Od początku października na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało pięć statków handlowych w pobliżu Rumunii i Bułgarii, zginęło lub zaginęło 23 marynarzy.

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Rumuński urząd morski podał w środę wieczorem, że otrzymał od pływającego pod banderą Komorów zbiornikowca "Yara J" informację o pożarze na pokładzie. Zakomunikowano, że załoga jest bezpieczna i została ewakuowana ze statku.

Rumunia. Pożar na pokładzie statku, niewykluczony atak drona

Minister obrony Rumunii Radu Miruta poinformował, że na razie nie wiadomo, czy statek został trafiony przez drona, a sprawa została objęta dochodzeniem.

Jednostka znajdowała się w odległości ok. 14-18 km na południowy wschód od kanału Sulina na Dunaju, na rumuńskich wodach terytorialnych, który stanowi kluczową drogę eksportu ukraińskiego zboża.

Opóźnienia spowodowane złymi warunkami pogodowymi i niedoborami kadrowymi doprowadziły do powstania tam kolejki dziesiątek statków, oczekujących na przepłynięcie tym szlakiem.

Agencja Reutera przypomina, że to kolejne z serii zdarzeń na Morzu Czarnym, które pokazują, jak duże ryzyko związane jest z żeglugą w pobliżu wschodniej flanki NATO.

Od początku października na Morzu Czarnym, u wybrzeży należących do NATO Rumunii i Bułgarii, uszkodzonych zostało pięć statków handlowych, w wyniku czego zginęło lub zaginęło 23 marynarzy.



