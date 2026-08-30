Statek pasażerski zatonął u wybrzeży Cypru. Rośnie tragiczny bilans

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Statek pasażerski zatonął krótko po wypłynięciu z portu w Kirenii, znajdującej się na tureckiej stronie wyspy. Na pokładzie było 267 osób, trwa akcja ratunkowa. Przedstawiciele lokalnych władz informują o sześciu ofiarach śmiertelnych. Liczba ta nie jest ostateczna.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Statek pasażerski na wzburzonym morzu przy skalistym falochronie, liczni pasażerowie na pokładzie.
Statek pasażerski zatonął u wybrzeży CypruWikimedia/Xenophon/CC BY-SA 3.0; Screenmateriał zewnętrzny

Jak podają media, do zdarzenia doszło w niedzielę. Statek pasażerski Express miał należeć do firmy Filo Jet.

Statek płynął z Kirenii do tureckiego portu Tasucu. Do wypadku doszło krótko po wypłynięciu z portu.

Gazeta "Kibris" poinformowała, że statek - według niektórych doniesień będący katamaranem - zaczął nabierać wody w odległości około czterech mil od brzegu.

Burmistrz Kirenii Murat Senkul potwierdził, że na pokładzie znajdowali się pasażerowie oraz członkowie załogi. Według wstępnych informacji łącznie było ich 279. Samorządowiec określił sytuację jako "poważną". Chwilę później oznajmił stacji CNN Turkey, że udało się dotrzeć do 159 osób znajdujących się na pokładzie jednostki.

Z kolei minister transportu Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRNC) Erhan Arikli poinformował wcześniej, że na pokładzie statku znajdowało się 267 osób, w tym 259 pasażerów i ośmiu członków załogi.

Arikli powiedział później, że na pewno zginął jeden pasażer, dodał jednak, że nie może podać dokładnej liczby ofiar.

Premier Cypru Północnego przed godz. 15 przekazał, że potwierdzono śmierć sześciu osób. Potwierdził też, że jednostką poruszało się 267 osób, z czego służby ratownicze dotarły do 172 z nich.

Cypr: Służby postawione w stan gotowości. Nie ma pełnych danych o rannych

Na miejsce skierowano jednostki straży przybrzeżnej oraz inne łodzie. W działaniach uczestniczą także śmigłowiec ratowniczy, policja i służby medyczne. Z Kirenii wypłynęły również prywatne jednostki, które mają pomagać w poszukiwaniach i ratowaniu osób znajdujących się w wodzie.

Zobacz również:

Pożar promu pasażerskiego na terytorium Indonezji. Kłęby dymu nad okolicą
Świat

Kłęby dymu nad akwenem. Prom stanął w płomieniach, wielka ewakuacja

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

W gotowości pozostają także zespoły ratownictwa medycznego. Karetki zostały przygotowane do przyjęcia i transportu osób, które zostaną wydobyte z morza.

W doniesieniach medialnych pojawiły się informacje o osobach rannych. Na tym etapie nie potwierdzono jednak, ile osób mogło odnieść obrażenia ani jaki jest ich stan.

Akcja ratunkowa nadal trwa. Służby prowadzą jednocześnie czynności mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz przyczyny wywrócenia się promu.

Pojawiły się również doniesienia, że materiał użyty do budowy statku mógł nie nadawać się do użytku morskiego. Raporty wskazywały również, że statek był stary, a jego konstrukcja z włókna szklanego uległa poważnym uszkodzeniom, które spowodowały szybkie pęknięcie na dwie części.

Zobacz również:

Bliski Wschód. Tankowiec trafiony w cieśninie Ormuz
Bliski Wschód

Tankowiec trafiony w cieśninie Ormuz. Wystrzelono "nieznany pocisk"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


"Polityczny WF": Braun jest w swoim piku? Co dalej z jego sondażami INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze