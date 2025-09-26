Statek Kim Dzong Una przekroczył granicę. Żołnierze musieli oddać strzały
Żołnierze Korei Południowej oddali serię strzałów ostrzegawczych, po tym jak statek handlowy Korei Północnej przekroczył granicę morską obu państw. "Jednostka wycofała się poza nasze wody" - poinformował Sztab Generalny w oświadczeniu. Zdarzenie miało miejsce w okolicach zachodniego wybrzeża Półwyspu Koreańskiego.
W skrócie
- Południowokoreańscy żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w stronę statku handlowego Korei Północnej. Jednostka przekroczyła granicę morską.
- Po serii strzałów statek z Korei Północnej wycofał się i zmienił dalszy kurs.
- Prezydent Korei Południowej ostrzegł wcześniej o intensyfikacji programu rakietowego Korei Północnej i zaapelował o zamrożenie rozwoju broni jądrowej.
Do incydentu doszło na północny zachód od wyspy Baengnyeong. Informacje w tej sprawie przekazały południowokoreańskie siły zbrojne. Operację - według zapewnień wojska - przeprowadzono według standardowej procedury.
Po oddaniu serii strzałów przez żołnierzy północnokoreański statek zmienił kurs i wycofał się poza sporny obszar. "Nasze siły wydały ostrzeżenia i oddały strzały ostrzegawcze, po czym statek wycofał się poza nasze wody" - poinformował Sztab Generalny w oświadczeniu.
Agencja AFP doprecyzowała, że jednostka handlowa przekroczyła granicę morską znaną pod skrótem "NLL" (Północna Linia Graniczna - przyp. red.), której władze Korei Północnej nie uznają formalnie za obowiązującą.
W trakcie 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung zadeklarował, że doprowadzi do zakończenia "błędnego koła" w sprawie napięć i incydentów ze swoim sąsiadem.
Prezydent Korei Południowej ostrzega sojuszników. Kim Dzong Un przygotowuje nowy pocisk
Mimo tych zapewnień w czwartek Lee Jae Myung ostrzegł sojuszników, że Korea Północna finalizuje prace nad nową międzykontynentalną rakietą balistyczną zdolną do przenoszenia broni jądrowej i uderzenia w USA.
- Niezależnie od tego, czy chodzi o uzyskanie przewagi w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, czy też o zabezpieczenie własnego reżimu, Korea Północna kontynuuje prace nad międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi ICBM zdolnymi do przenoszenia bomb atomowych" - przekazał przywódca Korei Południowej podczas wizyty na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.
- Mówi się, że program jest w końcowej fazie - podkreślił, dodając, że celem w rozmowach z Koreą Północną powinno być zamrożenie rozwoju broni jądrowej.