Statek Kim Dzong Una przekroczył granicę. Żołnierze musieli oddać strzały

W skrócie Południowokoreańscy żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w stronę statku handlowego Korei Północnej. Jednostka przekroczyła granicę morską.

Po serii strzałów statek z Korei Północnej wycofał się i zmienił dalszy kurs.

Prezydent Korei Południowej ostrzegł wcześniej o intensyfikacji programu rakietowego Korei Północnej i zaapelował o zamrożenie rozwoju broni jądrowej.

Do incydentu doszło na północny zachód od wyspy Baengnyeong. Informacje w tej sprawie przekazały południowokoreańskie siły zbrojne. Operację - według zapewnień wojska - przeprowadzono według standardowej procedury.

Żołnierze Korei Południowej oddali strzały. Jednostka Kim Dzong Una przekroczyła granicę

Po oddaniu serii strzałów przez żołnierzy północnokoreański statek zmienił kurs i wycofał się poza sporny obszar. "Nasze siły wydały ostrzeżenia i oddały strzały ostrzegawcze, po czym statek wycofał się poza nasze wody" - poinformował Sztab Generalny w oświadczeniu.

Agencja AFP doprecyzowała, że jednostka handlowa przekroczyła granicę morską znaną pod skrótem "NLL" (Północna Linia Graniczna - przyp. red.), której władze Korei Północnej nie uznają formalnie za obowiązującą.

W trakcie 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung zadeklarował, że doprowadzi do zakończenia "błędnego koła" w sprawie napięć i incydentów ze swoim sąsiadem.

Prezydent Korei Południowej ostrzega sojuszników. Kim Dzong Un przygotowuje nowy pocisk

Mimo tych zapewnień w czwartek Lee Jae Myung ostrzegł sojuszników, że Korea Północna finalizuje prace nad nową międzykontynentalną rakietą balistyczną zdolną do przenoszenia broni jądrowej i uderzenia w USA.

- Niezależnie od tego, czy chodzi o uzyskanie przewagi w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, czy też o zabezpieczenie własnego reżimu, Korea Północna kontynuuje prace nad międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi ICBM zdolnymi do przenoszenia bomb atomowych" - przekazał przywódca Korei Południowej podczas wizyty na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.

- Mówi się, że program jest w końcowej fazie - podkreślił, dodając, że celem w rozmowach z Koreą Północną powinno być zamrożenie rozwoju broni jądrowej.

