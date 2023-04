Starożytne mumie grozy. Mogą zarażać ludzi

Meksykańskie mumie mogą zagrażać ludzkiemu zdrowiu - apelują naukowcy. Na eksponatach popularnej wystawy znaleziono bowiem grzyba. Co więcej, nie wiadomo, jak bardzo szczelne są szklane gabloty, w których przechowywane są mumie. Naukowcy przypominają, że historia zna przypadki, kiedy to pleśń przyczyniała się do śmierci zdrowych ludzi. Mowa o otwarciu grobowca Kazimierza IV Jagiellończyka.

Zdjęcie Mumie z Guanjuato / Universal Images Group / Universal Images Group / Agencja FORUM