- To jeszcze młody, amatorski sport, więc ci z nas, którym nie udało się zdobyć sponsorów, sami musieli opłacić przejazd i zakwaterowanie - mówi Interii Lesley Lim , prawniczka z Kuala Lumpur i kapitanka drużyny "KL Barbarians" . Choć wywodząca się z Chin tradycja tych zawodów liczy sobie więcej niż dwa tysiące lat , to wyścigi stały się międzynarodową dyscypliną dopiero kilka dekad temu.

Współzawodnictwo osad długich łodzi zdobyło popularność i - według Lim - do niedawna było najszybciej rozwijającym się sportem wodnym na świecie .

Dziś organizatorzy balansują między chęcią zachowania dawnych tradycji a koniecznością dostosowania zawodów do wymogów nowoczesnego sportu. Najtrudniej było ze starożytnym ceremoniałem i uczestnictwem kobiet.

Tradycja sportu we współczesności

- W naszych zawodach staramy się zachować wszystkie najważniejsze zwyczaje. Zawsze są u nas dekoracje, pokazy lwich tańców i grupy rekonstrukcyjne w tradycyjnych strojach - mówi Interii Wong Hon Wai, członek władz stanu Penang i główny organizator malezyjskiego turnieju. - Ale regaty to dla nas przede wszystkim platforma wymiany międzykulturowej i zależy nam na udziale załóg z jak największej liczby krajów, także spoza Azji - dodaje.

Najważniejszym z rytuałów, który udało się zachować, jest budzenie smoka . Dawniej taoistyczny duchowny naznaczał czerwoną farbą oczy zdobiących łodzie gadów, symboliczne przywracając je do życia. Dziś ten zaszczyt często przypada ważnym gościom.

Jej własna załoga składa się z ludzi o różnych wyznaniach i pochodzeniu, więc ogranicza się do symbolicznego polewania głowy smoka wodą. - Skupiamy się na sportowym i drużynowym aspekcie rywalizacji - podkreśla sportsmenka.

Wioślarz, bębniarz i sterniczka

Krótsza mierzy około dziewięciu metrów, a na pokładzie mieści się 12 atletów. Dłuższa ma długość 12 metrów, nie licząc głowy i ogona, a jej pełna osada liczy 22 osoby, w tym wioślarza, sternika i wybijającego rytm bębniarza. Pływa się na dystansach od 200 do 2000 metrów , a zawody przeważnie odbywają się na rzekach albo w zatokach.

Jak wyjaśnia Edmund Chu, trener drużyny J-Dragon , która na wyspę Penang przyleciała z Hongkongu, współczesne łodzie są lżejsze i nieco mniejsze od klasycznych pierwowzorów. Wykonane są z włókna szklanego albo węglowego, ale i tak ważą od 250 do blisko 700 kilogramów . Każda z nich w czasie zawodów obowiązkowo musi mieć smoczą głowę, imitację łusek i ogon, a na pokładzie bęben, którego odgłos poza nadawaniem rytmu symbolizuje bicie smoczego serca , tłumaczy Chu.

O tempie decyduje nie osoba siedząca przy bębnie z tyłu łodzi, tylko para głównych wioślarzy. To do niej bębniarz albo bębniarka dostosowuje częstotliwość uderzeń, co pomaga w synchronizacji ruchów pozostałych wiosłujących.