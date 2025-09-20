Starożytna płyta przy śmietniku. Archeolożki trafiły na nią przypadkiem

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Duża marmurowa płyta ze starożytnymi inskrypcjami została odnaleziona przez cztery archeolożki spacerujące ulicą Ostiense w Rzymie. Płyta leżała obok... kontenerów na śmieci. Znalazczynie natychmiast wezwały karabinierów ze specjalnego oddziału do ochrony zabytków. Historyczny okaz najprawdopodobniej został wykopany na pobliskim placu budowy.

Archeolożki przypadkowo natknęły się na starożytną płytę pozostawioną przy śmietniku w Rzymie
Archeolożki przypadkowo natknęły się na starożytną płytę pozostawioną przy śmietniku w RzymieArtur Kamalov123RF/PICSEL

Cztery archeolożki spacerowały ulicą Ostiense w Rzymie, kiedy natknęły się na dużą marmurową płytę ze starożytnymi inskrypcjami. Leżała przy kontenerach na śmieci.

Kiedy archeolożki przyjrzały się płycie, dostrzegły wyraźne epigrafy - napisy z czasów Cesarstwa Rzymskiego.

Znalazczynie od razu wezwały karabinierów z pobliskiego posterunku oraz tych ze specjalnego oddziału do spraw ochrony dziedzictwa kultury w Wiecznym Mieście - poinformował włoski dziennik "La Repubblica".

Tablica po oględzinach została przewieziona do pracowni odnowy zabytków.

    Śledczy ustalają, w jaki sposób starożytna płyta trafiła na śmietnik.

    W pobliżu trwa gruntowna renowacja kamienicy i podejrzewa się, że podczas prac ziemnych wykopano antyczny zabytek. Zamiast zgłosić odkrycie służbom, znalazca po prostu je wyrzucił.

    Via Ostiense dawniej i dziś

    Via Ostiense to jedna z najstarszych dróg Rzymu, łącząca miasto z portem w Ostii u ujścia Tybru. Powstała już w IV wieku p.n.e., a jej znaczenie rosło wraz z rozwojem handlu morskiego. Wzdłuż traktu powstawały niegdyś nekropolie, warsztaty i magazyny.

    Dziś via Ostiense kojarzona jest z Bazyliką św. Pawła za Murami, stanowiskami archeologicznymi, a także z jedną z głównych stacji kolejowych w mieście (Roma Ostiense), nowoczesnymi biurowcami i modnymi klubami.

