Cztery archeolożki spacerowały ulicą Ostiense w Rzymie, kiedy natknęły się na dużą marmurową płytę ze starożytnymi inskrypcjami. Leżała przy kontenerach na śmieci.

Kiedy archeolożki przyjrzały się płycie, dostrzegły wyraźne epigrafy - napisy z czasów Cesarstwa Rzymskiego.

Znalazczynie od razu wezwały karabinierów z pobliskiego posterunku oraz tych ze specjalnego oddziału do spraw ochrony dziedzictwa kultury w Wiecznym Mieście - poinformował włoski dziennik "La Repubblica".

Tablica po oględzinach została przewieziona do pracowni odnowy zabytków.

Rzym. Starożytna płyta z inskrypcjami porzucona na śmietniku

Śledczy ustalają, w jaki sposób starożytna płyta trafiła na śmietnik.

W pobliżu trwa gruntowna renowacja kamienicy i podejrzewa się, że podczas prac ziemnych wykopano antyczny zabytek. Zamiast zgłosić odkrycie służbom, znalazca po prostu je wyrzucił.

Via Ostiense dawniej i dziś

Via Ostiense to jedna z najstarszych dróg Rzymu, łącząca miasto z portem w Ostii u ujścia Tybru. Powstała już w IV wieku p.n.e., a jej znaczenie rosło wraz z rozwojem handlu morskiego. Wzdłuż traktu powstawały niegdyś nekropolie, warsztaty i magazyny.

Dziś via Ostiense kojarzona jest z Bazyliką św. Pawła za Murami, stanowiskami archeologicznymi, a także z jedną z głównych stacji kolejowych w mieście (Roma Ostiense), nowoczesnymi biurowcami i modnymi klubami.

