Starożytna płyta przy śmietniku. Archeolożki trafiły na nią przypadkiem
Duża marmurowa płyta ze starożytnymi inskrypcjami została odnaleziona przez cztery archeolożki spacerujące ulicą Ostiense w Rzymie. Płyta leżała obok... kontenerów na śmieci. Znalazczynie natychmiast wezwały karabinierów ze specjalnego oddziału do ochrony zabytków. Historyczny okaz najprawdopodobniej został wykopany na pobliskim placu budowy.
Cztery archeolożki spacerowały ulicą Ostiense w Rzymie, kiedy natknęły się na dużą marmurową płytę ze starożytnymi inskrypcjami. Leżała przy kontenerach na śmieci.
Kiedy archeolożki przyjrzały się płycie, dostrzegły wyraźne epigrafy - napisy z czasów Cesarstwa Rzymskiego.
Znalazczynie od razu wezwały karabinierów z pobliskiego posterunku oraz tych ze specjalnego oddziału do spraw ochrony dziedzictwa kultury w Wiecznym Mieście - poinformował włoski dziennik "La Repubblica".
Tablica po oględzinach została przewieziona do pracowni odnowy zabytków.
Rzym. Starożytna płyta z inskrypcjami porzucona na śmietniku
Śledczy ustalają, w jaki sposób starożytna płyta trafiła na śmietnik.
W pobliżu trwa gruntowna renowacja kamienicy i podejrzewa się, że podczas prac ziemnych wykopano antyczny zabytek. Zamiast zgłosić odkrycie służbom, znalazca po prostu je wyrzucił.
Via Ostiense dawniej i dziś
Via Ostiense to jedna z najstarszych dróg Rzymu, łącząca miasto z portem w Ostii u ujścia Tybru. Powstała już w IV wieku p.n.e., a jej znaczenie rosło wraz z rozwojem handlu morskiego. Wzdłuż traktu powstawały niegdyś nekropolie, warsztaty i magazyny.
Dziś via Ostiense kojarzona jest z Bazyliką św. Pawła za Murami, stanowiskami archeologicznymi, a także z jedną z głównych stacji kolejowych w mieście (Roma Ostiense), nowoczesnymi biurowcami i modnymi klubami.