Starowulkan na skraju erupcji. "To tylko kwestia czasu"

Wybuch japońskiego wulkanu Fudżi to tylko kwestia czasu - uważają naukowcy. Badacze wskazują na wysyłane przez starowulkan sygnały, na czele z ciśnieniem magmy, które utrzymuje się obecnie na poziomie 16 razy wyższym niż to, które uważa się za wystarczające do wywołania erupcji. Ostatnia miała miejsce w 1707 roku.