W skrócie Keir Starmer zasugerował, by Andrzej Mountbatten-Windsor stanął przed Kongresem USA w związku z kontaktami z Jeffreyem Epsteinem.

W aktach sprawy Epsteina znalazły się zdjęcia i korespondencja między byłym księciem a finansistą.

Andrzej Mountbatten-Windsor zaprzecza powiązaniom z przestępstwami Epsteina, jednak król Karol III odebrał mu wszystkie tytuły.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zasugerował, aby postawić byłego księcia Andrzeja Mountbattena-Windsora przed Kongres Stanów Zjednoczonych. Według szefa brytyjskiego rządu członek rodziny królewskiej powinien odpowiedzieć za swoje kontakty z Jeffreyem Epsteinem.

- Jeśli chodzi o zeznania, zawsze mówiłem, że każdy, kto ma informacje, powinien być gotów je udostępnić - odpowiedział dziennikarzom podczas sobotniej konferencji.

Jak dodał, "ofiary Epsteina muszą być na pierwszym miejscu", a nie da się na nich koncentrować, jeśli przeszłość nie zostanie rozliczona.

Co istotne, demokraci z amerykańskiego Kongresu w listopadzie ubiegłego roku poprosili Andrzeja Mountbattena-Windsora o stawienie się na przesłuchanie. Wówczas - jak przypomina BBC - Starmer twierdził, że członek rodziny królewskiej musi rozważyć tę sprawę "osobiście".

Sprawa Epsteina. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej zamieszany w skandal

Nowy komentarz premiera pojawił się po opublikowaniu ponad trzech milionów kolejnych stron akt w sprawie przestępstw Epsteina. W dokumentach przygotowanych przez Departament Sprawiedliwości USA znalazły się też zdjęcia. Na jednym z nich widać byłego księcia Andrzeja pochylonego nad leżącą na podłodze, ubraną kobietą.

Ponadto w aktach znalazły się wiadomości, które mieli wymieniać ze sobą Andrzej Mountbatten-Windsor i Jeffrey Epstein. Jak przytaczała agencja AFP, ówczesny książę Yorku otrzymał propozycję zapoznania się z 26-letnią Rosjanką.

Z korespondencji mailowej wynika, że kobieta miała być w Londynie w sierpniu 2010 roku. "Książę" wyrażał "zachwyt na myśl, by się z nią skontaktować". Pytał, czy Epstein ma "jakieś inne informacje, które mogłyby być przydatne przy spotkaniu".

"Ma 26 lat, Rosjanka, bystra, piękna, godna zaufania. I tak, ma twój e-mail" - odpisał Epstein.

Członkowie rodziny królewskiej powiązani z Epsteinem

Wymiana wiadomości miała miejsce dwa lat po tym, jak Epstein przyznał się do części zarzucanych mu czynów i został skazany na 1,5 roku więzienia. W tamtym czasie finansista zawarł także potajemny układ z prokuraturą na Florydzie o nieściganie za przestępstwa federalne. Epstein spędził w areszcie 13 miesięcy, w większości w programie pracy na wolności.

Andrzej Mountbatten-Windsor wielokrotnie zaprzeczał powiązaniom z przestępstwami Jeffreya Epsteina. Twierdził, że "nie widział, nie był świadkiem ani nie podejrzewał żadnego zachowania, które mogłoby doprowadzić do jego zatrzymania i skazania".

Zespół śledczy BBC zweryfikował najnowsze akta. Dziennikarze brytyjskiego medium zauważyli, że padają w nich nazwiska także innych osób powiązanych z rodziną królewską. Przykładowo Epstein przez 15 lat miał pomagać finansowo Sarze Ferguson, byłej żonie księcia Andrzeja.

Z powodu uwagi, jaką skupił na sobie Andrzej Mountbatten-Windsor, oraz podejrzeń o współudział w przestępstwach 30 października 2025 roku król Karol III odebrał bratu wszystkie tytuły.

