Starmer za rozliczeniem byłego księcia. "Ofiary na pierwszym miejscu"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Cień światowego skandalu ciągnie się za bratem króla Karola III. Andrzej Mountbatten-Windsor, który stracił tytuły królewskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. - Powinien odpowiadać przed Kongresem USA - stwierdził premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Chodzi o powiązania byłego księcia z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. W sprawie pojawiły się nowe akta.

Dwóch mężczyzn w średnim wieku stoi na tle klasycznego budynku z kamienia, jeden z nich ubrany w czarny garnitur, drugi w ciemną koszulę.
Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę Yorku, stanie przed Kongresem USA? Wraca sprawa Jeffreya Epsteina123RF; AARON CHOWN / POOL; HOUSE OVERSIGHT DEMOCRATSAFP

W skrócie

  • Keir Starmer zasugerował, by Andrzej Mountbatten-Windsor stanął przed Kongresem USA w związku z kontaktami z Jeffreyem Epsteinem.
  • W aktach sprawy Epsteina znalazły się zdjęcia i korespondencja między byłym księciem a finansistą.
  • Andrzej Mountbatten-Windsor zaprzecza powiązaniom z przestępstwami Epsteina, jednak król Karol III odebrał mu wszystkie tytuły.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zasugerował, aby postawić byłego księcia Andrzeja Mountbattena-Windsora przed Kongres Stanów Zjednoczonych. Według szefa brytyjskiego rządu członek rodziny królewskiej powinien odpowiedzieć za swoje kontakty z Jeffreyem Epsteinem.

- Jeśli chodzi o zeznania, zawsze mówiłem, że każdy, kto ma informacje, powinien być gotów je udostępnić - odpowiedział dziennikarzom podczas sobotniej konferencji.

Jak dodał, "ofiary Epsteina muszą być na pierwszym miejscu", a nie da się na nich koncentrować, jeśli przeszłość nie zostanie rozliczona.

Co istotne, demokraci z amerykańskiego Kongresu w listopadzie ubiegłego roku poprosili Andrzeja Mountbattena-Windsora o stawienie się na przesłuchanie. Wówczas - jak przypomina BBC - Starmer twierdził, że członek rodziny królewskiej musi rozważyć tę sprawę "osobiście".

Sprawa Epsteina. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej zamieszany w skandal

Nowy komentarz premiera pojawił się po opublikowaniu ponad trzech milionów kolejnych stron akt w sprawie przestępstw Epsteina. W dokumentach przygotowanych przez Departament Sprawiedliwości USA znalazły się też zdjęcia. Na jednym z nich widać byłego księcia Andrzeja pochylonego nad leżącą na podłodze, ubraną kobietą.

Ponadto w aktach znalazły się wiadomości, które mieli wymieniać ze sobą Andrzej Mountbatten-Windsor i Jeffrey Epstein. Jak przytaczała agencja AFP, ówczesny książę Yorku otrzymał propozycję zapoznania się z 26-letnią Rosjanką.

Zobacz również:

Słowacja. Fico zdymisjonował Lajczaka. W tle akta Epsteina
Świat

Wrze u sąsiada Polski po głośnej publikacji. Minister rezygnuje

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Z korespondencji mailowej wynika, że kobieta miała być w Londynie w sierpniu 2010 roku. "Książę" wyrażał "zachwyt na myśl, by się z nią skontaktować". Pytał, czy Epstein ma "jakieś inne informacje, które mogłyby być przydatne przy spotkaniu".

    "Ma 26 lat, Rosjanka, bystra, piękna, godna zaufania. I tak, ma twój e-mail" - odpisał Epstein.

    Członkowie rodziny królewskiej powiązani z Epsteinem

    Wymiana wiadomości miała miejsce dwa lat po tym, jak Epstein przyznał się do części zarzucanych mu czynów i został skazany na 1,5 roku więzienia. W tamtym czasie finansista zawarł także potajemny układ z prokuraturą na Florydzie o nieściganie za przestępstwa federalne. Epstein spędził w areszcie 13 miesięcy, w większości w programie pracy na wolności.

    Andrzej Mountbatten-Windsor wielokrotnie zaprzeczał powiązaniom z przestępstwami Jeffreya Epsteina. Twierdził, że "nie widział, nie był świadkiem ani nie podejrzewał żadnego zachowania, które mogłoby doprowadzić do jego zatrzymania i skazania".

    Zobacz również:

    Departament Sprawiedliwości USA ujawnił kolejne materiały ze sprawy Jeffreya Epsteina
    Świat

    Donosy na Trumpa, Musk i Gates. Co ujawniono w aktach Epsteina?

    Marta Stępień
    Marta Stępień

      Zespół śledczy BBC zweryfikował najnowsze akta. Dziennikarze brytyjskiego medium zauważyli, że padają w nich nazwiska także innych osób powiązanych z rodziną królewską. Przykładowo Epstein przez 15 lat miał pomagać finansowo Sarze Ferguson, byłej żonie księcia Andrzeja.

      Z powodu uwagi, jaką skupił na sobie Andrzej Mountbatten-Windsor, oraz podejrzeń o współudział w przestępstwach 30 października 2025 roku król Karol III odebrał bratu wszystkie tytuły.

      Źródła: BBC, AFP

      Zobacz również:

      Jeffrey Epstein. Resort sprawiedliwości USA opublikował miliony stron akt (zdj. ilustracyjne)
      Świat

      Miliony akt ze sprawy Epsteina ujrzały światło dzienne. Jasne słowa o Trumpie

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Polityczny WF": Strefa Czystego Transportu sporym problemem prezydenta KrakowaINTERIA.PL

      Najnowsze