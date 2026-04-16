W skrócie Keir Starmer oświadczył, że Wielka Brytania nie weźmie udziału w wojnie z Iranem i nie ulegnie presji ze strony Donalda Trumpa.

Donald Trump skrytykował obecną relację USA z Wielką Brytanią oraz zasugerował możliwość zmiany umowy handlowej.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran, po czym Iran odpowiedział atakami i zablokował cieśninę Ormuz.

- Moje stanowisko w sprawie Iranu było jasne od samego początku: Nie damy się wciągnąć w tę wojnę. To nie jest nasza wojna. Wywierano na mnie ogromną presję, abym obrał inny kurs, a presja ta obejmowała również wydarzenia z ostatniej nocy - mówił w środę Keir Starmer w Izbie Gmin, zapytany o krótki wywiad, którego poprzedniej nocy Trump udzielił stacji Sky News.

Starmer stawia się Trumpowi. Wojna w Iranie "nie leży w interesie" Wielkiej Brytanii

- Nie zamierzam zmieniać zdania, nie zamierzam ulec tej presji. Przystąpienie do tej wojny nie leży w naszym interesie narodowym i nie zrobimy tego - podkreślił Starmer.

Trump, zapytany w wywiadzie o to, jak opisałby szczególne stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, odparł: - To takie stosunki, w których kiedy prosiliśmy ich o pomoc, nie było ich. Kiedy ich potrzebowaliśmy, nie było ich. Kiedy ich nie potrzebowaliśmy, nie było ich. I nadal ich nie ma.

Naciskany dalej w sprawie tych relacji Trump przyznał, że w przeszłości były one lepsze i smutne jest, że już takie nie są. Zasugerował, że USA mogą zmienić umowę handlową z Wielką Brytanią, zawartą w maju ubiegłego roku. - A my daliśmy im dobrą umowę handlową. Lepszą niż musiałem. Która zawsze może ulec zmianie - mówił Trump.

Napięcia USA - Wielka Brytania. Iskrzy po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie

W ostatnich tygodniach Trump wielokrotnie krytykował Starmera za to, że ten nie zgadza się na bezpośrednie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikt przeciw Iranowi.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne.

Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Doprowadziło to do trudnej sytuacji globalnego rynku paliw, powodując wzrost cen i obawy o przyszłość innych obszarów handlu.

