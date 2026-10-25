W skrócie Podczas sobotnich zamieszek w Barcelonie policja zatrzymała około 100 osób, w tym blisko 30 nieletnich uczestników protestu.

Burmistrz Barcelony Jaume Collboni zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec wandali i obciążenie ich pełnymi kosztami finansowymi powstałych podczas protestu strat.

Fala protestów objęła również inne kraje europejskie: we Francji zatrzymano prawie tysiąc osób, a we Włoszech doszło do starć z policją oraz prewencyjnych aresztowań.

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Katalońska policja przekazała, że służby bezpieczeństwa zatrzymały około 100 manifestantów, wśród których blisko 30 stanowią nieletni.

Protest, jak dodała policja, został zwołany spontanicznie w mediach społecznościowych przez grupę katalońskich studentów, którzy wieczorem przybyli do centrum Barcelony. Uczestniczyło w nim ponad 600 osób.

W trakcie demonstracji manifestanci niszczyli sygnalizację świetlną, wybijali witryny w sklepach i plądrowali je, a także ustawiali na ulicach bariery z podpalonych pojemników na śmieci.

Barcelona. Zamieszki w centrum miasta

W rozmowie z mediami część uczestników zamieszek tłumaczyła agresywne zachowanie "koniecznością walki z systemem" oraz "działanie na rzecz ustanowienia w pełni publicznego szkolnictwa wyższego". Z kolei władze miasta zapowiedziały, że pociągną do odpowiedzialności finansowej ujętych manifestantów.

- Nie zostawimy tego w taki sposób; wyciągniemy konsekwencje wobec dorosłych i nieletnich wandali. Pokryją oni z własnej kieszeni straty, do których doprowadzili - zapowiedział burmistrz Barcelony Jaume Collboni.

W sobotę na terenie Hiszpanii odbyło się kilka demonstracji. Największa manifestacja przeszła przez centrum Madrytu z postulatem podwyżek emerytur.

Protesty we Francji i Włoszech. Doszło do zatrzymań

Fala protestów przetoczyła się w sobotę także przez inne europejskie kraje. We Francji zatrzymano prawie tysiąc osób.

Protesty odbyły się także we Włoszech. Mieszkańcy wyrażali swój sprzeciw wobec rządu i wysokim kosztom życia, solidaryzowali się też z francuską młodzieżą. Doszło do starć z policją, aresztowano setki osób.

W Rzymie policja prewencyjnie zatrzymała ponad 40 młodych osób posiadających niebezpieczne przedmioty.



