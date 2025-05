- Powiem społeczności międzynarodowej, że jeśli będziemy rozmawiać z Pakistanem, to będzie to dotyczyło wyłącznie terroryzmu, będzie dotyczyło Kaszmiru okupowanego przez Pakistan - oznajmił premier Indii Narendra Modi .

Agencja Reutera odnotowuje, że polityk pierwszy raz odniósł się do walk z Pakistanem , które miały miejsce w ubiegłym tygodniu.

Do zamieszek doszło w środę 7 maja po ataku Indii na - jak twierdzi Nowe Delhi - "obozy terrorystów" w Pakistanie, dwa tygodnie po tym, jak 26 turystów zginęło w Kaszmirze .

- Wstrzymaliśmy jedynie nasze działania zbrojne przeciwko Pakistanowi. Będziemy obserwować zachowanie Pakistanu. Jeśli dojdzie do ataku terrorystycznego na Indie, odpowiemy bardzo stanowczo - oświadczył Modi.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że dzięki mediacji doprowadził do powstrzymania konfliktu nuklearnego między Indiami i Pakistanem.

- Powstrzymaliśmy konflikt nuklearny. Myślę, że to mogłaby być okropna wojna nuklearna. Miliony ludzi mogłyby zginąć. Więc jestem bardzo z tego dumny - powiedział Trump.

- Powiedziałem: "chodźcie, będziemy z wami dużo handlować (...), jeśli to zatrzymacie, będziemy handlować. Jeśli tego nie zatrzymacie, nie będziemy handlować" - relacjonował Trump.

- Ludzie nigdy tak naprawdę nie używali handlu w taki sposób, jak ja, mogę wam powiedzieć. I nagle powiedzieli: "myślę, że przestaniemy". I tak zrobili, i zrobili to z wielu powodów, ale handel jest czymś wielkim - ocenił.

Starcia zbrojne między Indiami i Pakistanem, posiadającymi broń atomową, wybuchły 7 maja po ataku Indii na cele w Pakistanie . Miał być to odwet za atak terrorystyczny z 22 kwietnia w Pahalgam, w indyjskiej części Kaszmiru, w którym zginęło 26 osób.

Pakistan oświadczył, że nie ma z tym zamachem nic wspólnego. W reakcji na atak Indii wojska pakistańskie przeprowadziły serię uderzeń na cele w Indiach. Do soboty we wzajemnych ostrzałach zginęło co najmniej 66 osób.