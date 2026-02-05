W skrócie Ambasador USA Tom Rose poinformował o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym z powodu "oburzających i nieuzasadnionych obelg pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

Czarzasty odmówił poparcia wniosku o Pokojową Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa, uznając że prezydent USA na nią nie zasługuje.

Propozycja poparcia dla Nobla dla Trumpa pochodziła od przewodniczącego Izby Reprezentantów USA oraz przewodniczącego Knesetu Izraela.

"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Donaldem Tuskiem i jego rządem" - powiadomił w serwisie X ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"Nie pozwolimy". USA reagują ws. Włodzimierza Czarzastego

Dyplomata dodał, że "nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego".

W grudniu 2025 roku Rose spotkał się Czarzastym. "Dobre spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Siła i determinacja Polski są właśnie powodem, dla którego partnerstwo amerykańsko-polskie stale się rozwija pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa jego polityki America First" - pisał wówczas ambasador USA.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty deklarował w poniedziałek, że nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, bo - jak ocenił - amerykański przywódca na nią nie zasługuje. To szefom parlamentów poszczególnych państw została złożona propozycja poparcia starań o pokojowego Nobla dla prezydenta USA.

Czarzasty odmówił Trumpowi. Chodzi o pokojowego Nobla

Z inicjatywą przyznania pokojowego Nobla Trumpowi wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący Knesetu państwa Izrael Amir Ochanna. Z końcem stycznia do Sejmu wpłynęła korespondencja dotycząca poparcia przez marszałka Sejmu ich starań.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie marszałek ocenił, że "ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi powoli w przeszłość", a w polityce międzynarodowej zaczyna dominować siła. Jego zdaniem Unia Europejska powinna być mocarstwem mówiącym jednym głosem, a nie - jak podkreślał - być wspólnotą podzieloną na państwa, które zabiegają osobno o "względy bogatego prezydenta Stanów Zjednoczonych".

- Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform takich jak Rada Pokoju jest moim zdaniem złudne. Wzmacniać trzeba Unię Europejską, ONZ, WHO i siebie - mówił Czarzasty. - Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną - dodał.

Czarzasty ocenił, że to "łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego". Czarzasty wspomniał też m.in. o "innym interpretowaniu historii" przez Trumpa w sprawie udziału polskich żołnierzy w misjach czy "instrumentalnym traktowaniu" innych terytoriów, takich jak Grenlandii.

- To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje - zadeklarował marszałek Sejmu. Podkreślił, że jest to jego stanowisko jako marszałka Sejmu, a nie całej izby. Zapowiedział, że odpowiedź na korespondencję ws. starań o Pokojowego Nobla dla prezydenta USA zostanie wysłana jeszcze w poniedziałek.

Nagrody Nobla przyznawane są od 1901 roku w dziedzinie chemii, fizyki, medycyny lub fizjologii i literatury. Pokojowa Nagroda Nobla przypada tym, którzy w ocenie Norweskiego Komitetu Noblowskiego wykonali "najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji lub redukcji stałych armii oraz za udział i promocję stowarzyszeń pokojowych". Pokojowa Nagroda Nobla jest jedynym noblowskim wyróżnieniem wręczanym w Oslo - 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.

