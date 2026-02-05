Stany Zjednoczone zrywają kontakty z polskim marszałkiem Sejmu. "Natychmiast"
Amerykanie zrywają kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - ogłosił w serwisie X ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem są, jak wskazał dyplomata, "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".
W skrócie
- Ambasador USA Tom Rose poinformował o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym z powodu "oburzających i nieuzasadnionych obelg pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".
- Czarzasty odmówił poparcia wniosku o Pokojową Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa, uznając że prezydent USA na nią nie zasługuje.
- Propozycja poparcia dla Nobla dla Trumpa pochodziła od przewodniczącego Izby Reprezentantów USA oraz przewodniczącego Knesetu Izraela.
"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Donaldem Tuskiem i jego rządem" - powiadomił w serwisie X ambasador USA w Polsce Tom Rose.
"Nie pozwolimy". USA reagują ws. Włodzimierza Czarzastego
Dyplomata dodał, że "nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego".
W grudniu 2025 roku Rose spotkał się Czarzastym. "Dobre spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Siła i determinacja Polski są właśnie powodem, dla którego partnerstwo amerykańsko-polskie stale się rozwija pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa jego polityki America First" - pisał wówczas ambasador USA.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty deklarował w poniedziałek, że nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, bo - jak ocenił - amerykański przywódca na nią nie zasługuje. To szefom parlamentów poszczególnych państw została złożona propozycja poparcia starań o pokojowego Nobla dla prezydenta USA.
Czarzasty odmówił Trumpowi. Chodzi o pokojowego Nobla
Z inicjatywą przyznania pokojowego Nobla Trumpowi wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący Knesetu państwa Izrael Amir Ochanna. Z końcem stycznia do Sejmu wpłynęła korespondencja dotycząca poparcia przez marszałka Sejmu ich starań.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie marszałek ocenił, że "ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi powoli w przeszłość", a w polityce międzynarodowej zaczyna dominować siła. Jego zdaniem Unia Europejska powinna być mocarstwem mówiącym jednym głosem, a nie - jak podkreślał - być wspólnotą podzieloną na państwa, które zabiegają osobno o "względy bogatego prezydenta Stanów Zjednoczonych".
- Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform takich jak Rada Pokoju jest moim zdaniem złudne. Wzmacniać trzeba Unię Europejską, ONZ, WHO i siebie - mówił Czarzasty. - Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną - dodał.
Czarzasty ocenił, że to "łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego". Czarzasty wspomniał też m.in. o "innym interpretowaniu historii" przez Trumpa w sprawie udziału polskich żołnierzy w misjach czy "instrumentalnym traktowaniu" innych terytoriów, takich jak Grenlandii.
- To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje - zadeklarował marszałek Sejmu. Podkreślił, że jest to jego stanowisko jako marszałka Sejmu, a nie całej izby. Zapowiedział, że odpowiedź na korespondencję ws. starań o Pokojowego Nobla dla prezydenta USA zostanie wysłana jeszcze w poniedziałek.
Nagrody Nobla przyznawane są od 1901 roku w dziedzinie chemii, fizyki, medycyny lub fizjologii i literatury. Pokojowa Nagroda Nobla przypada tym, którzy w ocenie Norweskiego Komitetu Noblowskiego wykonali "najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji lub redukcji stałych armii oraz za udział i promocję stowarzyszeń pokojowych". Pokojowa Nagroda Nobla jest jedynym noblowskim wyróżnieniem wręczanym w Oslo - 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.