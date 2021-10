Stany Zjednoczone wzywają Koreę Płn. do rezygnacji z testów rakietowych

Korea Północna we wtorek przeprowadziła kolejny test rakiety balistycznej, a reżimowa agencja KCNA pisała, że był to udany sprawdzian "nowego typu pocisku", wystrzeliwanego z okrętu podwodnego. ​Stany Zjednoczone wezwały Koreę Północną do zakończenia "bezproduktywnych" testów.

Zdjęcie Korea Północna we wtorek przeprowadziła kolejny test rakiety balistycznej / PAP/EPA/KCNA / PAP