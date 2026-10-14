Stany Zjednoczone umówione z Rosją. Meloni: Bardzo ryzykowne

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Umowa między Stanami Zjednoczonymi a Rosją jest bardzo ryzykowna - oceniła premier Włoch Giorgia Meloni. W ubiegłym tygodniu Donald Trump ogłosił, że na amerykański i światowy rynek trafi kilkaset tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego. Szefowa włoskiego rządu uważa to za część finansowania wojny w Ukrainie.

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Premier Włoch Giorgia Meloni
Giorgia Meloni zabrała głos ws. dogadywania się USA z RosjąBloomberg/ ContribiutorGetty Images

W skrócie

  • Premier Włoch Giorgia Meloni oceniła, że porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją jest bardzo ryzykowne.
  • Donald Trump poinformował o uzgodnieniu z Władimirem Putinem importu ponad 300 tys. ton rosyjskiego diesla do USA i innych krajów.
  • Meloni oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykowali tę decyzję, podnosząc kwestię osłabienia sankcji i finansowania wojny w Ukrainie.
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Donald Trump zakomunikował w miniony piątek, że dogadał się z Władimirem Putinem. Rosja ma na początek dostarczyć Stanom Zjednoczonym i innym krajom ponad 300 tys. ton diesla.

- Nie wiadomo, co wyjdzie z tej decyzji, ale zagrożenia są jasne - skomentowała we włoskim parlamencie premier Włoch Giorgia Meloni.

Meloni krytykuje Trumpa. Wskazała na wojnę Rosji z Ukrainą

Zdaniem szefowej włoskiego rządu decyzja Trumpa "daje Moskwie legitymację, gdy bomby nadal spadają na ukraińskie miasta, generuje nowe dochody na finansowanie wojny i osłabia skuteczność sankcji".

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Wcześniej ruch Białego Domu potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem jest to "inwestycja w wojnę, którą trzeba zakończyć". Ukraiński lider apelował do sojuszników, by nie robić "prezentów" Putinowi.

Dzień później Trump publicznie stwierdził, że Ukraińcy powinni zmienić prezydenta. - Proponuję, żeby znaleźli nowego przywódcę, który będzie potrafił zawrzeć porozumienie (z Rosją - red.) - skwitował.

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Wysoka stawka za paliwo to wyraźny problem amerykańskiej administracji, zwłaszcza przed zbliżającymi się wyborami środka kadencji, które zdecydują o kontroli nad Kongresem.

"To nie jest czas, by złagodzić presję na Rosję - Europa tego nie zrobi" - napisała w mediach społecznościowych szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas. Zaznaczała, że zniesienie sankcji na rosyjską ropę tylko wydłuży trwającą wojnę w Ukrainie.

Źródła: Reuters, AFP

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