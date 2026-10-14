W skrócie Premier Włoch Giorgia Meloni oceniła, że porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją jest bardzo ryzykowne.

Donald Trump poinformował o uzgodnieniu z Władimirem Putinem importu ponad 300 tys. ton rosyjskiego diesla do USA i innych krajów.

Meloni oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykowali tę decyzję, podnosząc kwestię osłabienia sankcji i finansowania wojny w Ukrainie.

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Donald Trump zakomunikował w miniony piątek, że dogadał się z Władimirem Putinem. Rosja ma na początek dostarczyć Stanom Zjednoczonym i innym krajom ponad 300 tys. ton diesla.

- Nie wiadomo, co wyjdzie z tej decyzji, ale zagrożenia są jasne - skomentowała we włoskim parlamencie premier Włoch Giorgia Meloni.

Meloni krytykuje Trumpa. Wskazała na wojnę Rosji z Ukrainą

Zdaniem szefowej włoskiego rządu decyzja Trumpa "daje Moskwie legitymację, gdy bomby nadal spadają na ukraińskie miasta, generuje nowe dochody na finansowanie wojny i osłabia skuteczność sankcji".

Wcześniej ruch Białego Domu potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem jest to "inwestycja w wojnę, którą trzeba zakończyć". Ukraiński lider apelował do sojuszników, by nie robić "prezentów" Putinowi.

Dzień później Trump publicznie stwierdził, że Ukraińcy powinni zmienić prezydenta. - Proponuję, żeby znaleźli nowego przywódcę, który będzie potrafił zawrzeć porozumienie (z Rosją - red.) - skwitował.

Rosyjska ropa na amerykański rynek. Trump wyjaśnia

Trump przekonuje, że importowanie rosyjskiego oleju napędowego do USA obniży obowiązujące tam ceny energii.

Wysoka stawka za paliwo to wyraźny problem amerykańskiej administracji, zwłaszcza przed zbliżającymi się wyborami środka kadencji, które zdecydują o kontroli nad Kongresem.

"To nie jest czas, by złagodzić presję na Rosję - Europa tego nie zrobi" - napisała w mediach społecznościowych szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas. Zaznaczała, że zniesienie sankcji na rosyjską ropę tylko wydłuży trwającą wojnę w Ukrainie.

Źródła: Reuters, AFP



