Stanowisko Polski w sprawie dronów. "Prawie 50 państw, w tym Węgry i USA"

W skrócie Prawie 50 państw, w tym Węgry i USA, poparło stanowisko Polski wobec wtargnięcia rosyjskich dronów.

W wyniku incydentu zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

NATO zareagowało na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, uruchamiając operację Wschodnia Straż.

W piątek po godz. 21 czasu polskiego w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozpoczęło się nadzwyczajne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nasz kraj reprezentuje wiceszef MSZ Marcin Bosacki.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Bosacki: Region bliżej konfliktu niż kiedykolwiek wcześniej

Posiedzenie ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło w nocy z wtorku na środę. Pilna narada została zwołana na wniosek Polski.

- W wyniku destabilizujących działań Rosji cały region jest bliżej konfliktu niż kiedykolwiek w ostatnich latach - przekazał Marcin Bosacki na briefingu przed rozpoczęciem nadzwyczajnego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Wiceszef MSZ ocenił, że jest w Nowym Jorku, "aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie i zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na kolejne rażące naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych", którego dopuściła się Rosja.

- Pod stanowiskiem Polski w sprawie wtargnięcia rosyjskich dronów podpisało się prawie 50 państw, w tym Węgry i Stany Zjednoczone - mówił Marcin Bosacki.

Rosyjskie drony nad Polską. NATO uruchamia operację Wschodnia Straż

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony doszło w nocy z 9 na 10 września. W reakcji na działania Moskwy poderwano polskie i sojusznicze myśliwce, a wojsko zdecydowało się na zneutralizowanie maszyn, które mogły stwarzać niebezpieczeństwo.

Podczas piątkowej konferencji prasowej szef NATO Mark Rutte przekazał, że Sojusz Północnoatlantycki rozpoczyna operację "Eastern Sentry", czyli Wschodnia Straż, aby wzmocnić swoją pozycję na wschodniej flance.

Przemawiając w Sejmie premier Donald Tusk podkreślił, że "dokładnie o tego typu deklaracje i decyzje prosiliśmy".

