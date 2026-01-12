W skrócie Estonia wprowadziła zakaz wjazdu dla 261 rosyjskich bojowników biorących udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Estońscy urzędnicy podkreślają konieczność dalszych działań i współpracy z państwami UE nad stworzeniem wspólnej czarnej listy.

Estońskie władze apelują do pozostałych krajów Europy o przyłączenie się do inicjatywy i zamknięcie granic przed byłymi rosyjskimi bojownikami.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Estonii nałożyło zakaz wjazdu do Estonii dla 261 rosyjskich bojowników, którzy brali udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Minister spraw wewnętrznych kraju Igor Taro powiedział, że zakazy są nieuniknione, ponieważ "ci, którzy dopuścili się okrucieństw na Ukrainie w imię Władimira Putina, nie mają miejsca w wolnym i demokratycznym świecie".

- Nie ulega wątpliwości, że są to osoby o wrogim nastawieniu wobec Europy. Mają doświadczenie bojowe i szkolenie wojskowe. Często mają też potencjalną przeszłość kryminalną. Ponadto doznali traumy. Zagrożenie, jakie stanowią, nie jest tylko abstrakcją. Obejmuje zarówno możliwość realizacji zadań dla rosyjskich służb specjalnych, jak i udział w przestępczości zorganizowanej - powiedział Taro, cytowany przez telewizję ERR.

Joosep Kaasik, podsekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w ministerstwie, dodał, że zakazy są dopiero początkiem, a kolejne będą wprowadzane w przyszłości. Decyzja o nałożeniu zakazów wjazdu nie zapadła z dnia na dzień. Kwestia ta została po raz pierwszy szerzej omówiona latem 2025 roku na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych krajów bałtyckich w Estonii. Od tego czasu, według Kaasika, Estonia wielokrotnie poruszała tę kwestię podczas dyskusji z państwami UE.

- Mamy nadzieję, że wkrótce inne kraje pójdą w ślady estońskiej inicjatywy. Najwyższym priorytetem jest stworzenie jednolitej, ogólnej czarnej listy oraz wprowadzenie zakazu wydawania wiz Schengen i pozwoleń na pobyt UE wszystkim zidentyfikowanym byłym rosyjskim bojownikom - kontynuował Kaasik.

Szacuje się, że w rosyjskiej agresji zbrojnej brało udział do 1,5 miliona obywateli Rosji. 640 000 z nich wciąż znajduje się na pierwszej linii frontu.

Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna oznajmił w mediach społecznościowych, że decyzja ta "to dopiero początek". Urzędnik przytoczył, że setki tysięcy żołnierzy z "państwa agresora" brało udział w brutalnej wojnie, dopuszczając się okrucieństw i szerząc przemoc.

"Nie ma dla nich miejsca w Estonii ani w strefie Schengen" - zakomunikował w serwisie X Tsakhna.

Szef estońskiego resortu sprawiedliwości zapowiedział, że jego kraj nadal będzie pracował nad tym, aby "drzwi do byłego rosyjskiego ruchu oporu pozostały zamknięte". "Wzywamy inne kraje, aby zrobiły to samo" - zakończył swój wpis polityk.

Źródło: ERR

