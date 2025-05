Europejscy przywódcy odnieśli się w ten sposób do konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy .

"Jeżeli to państwo nie zaprzestanie ofensywy na Strefę Gazy i w pełni nie odblokuje pomocy, podejmiemy przeciwko niemu 'konkretne środki'" - przekazali w specjalnym komunikacie.

" Izrael został okrutnie zaatakowany 7 października 2023 r. Zawsze wspieraliśmy prawo Izraela do obrony jego terytorium przed terroryzmem. Jednakże ta eskalacja jest całkowicie nieproporcjonalna " - dodano.

Mimo to premierzy i prezydent wezwali również Hamas do natychmiastowego uwolnienia "okrutnie przetrzymywanych" izraelskich zakładników i poparli wysiłki USA , Kataru i Egiptu na rzecz zawarcia rozejmu.

Przywódcy Francji , Wielkiej Brytanii i Kanady zobowiązali się również do uznania państwowości Palestyny .

Podkreślili swoje przywiązanie do idei tzw. dwupaństwowego rozwiązania sporu, czyli stworzenia obok Izraela niepodległej Palestyny . Rząd Netanjahu taki pomysł odrzuca.

Według informacji przekazanych przez izraelską armię do Strefy Gazy wjechało w poniedziałek pięć ciężarówek z pomocą humanitarną. To pierwsze transporty od czasu, gdy Izrael na początku marca wstrzymał dostawy.

Premier Benjamin Netanjahu zgodził się w nocy na zniesienie blokady, przyznając, że robi to pod naciskiem międzynarodowym i na wniosek wojska, by zapobiec głodowi. Podkreślił, że dostawy będą na razie "minimalne", do czasu wdrożenia nowego systemu dystrybucji pomocy.