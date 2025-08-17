Stanowcze słowa papieża Leona XIV. Mówił o "ogniu broni"

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Ogień miłości zamiast ognia broni i słów, które niszczą innych - zaapelował Leon XIV w czasie mszy św. w Sanktuarium Santa Maria della Rotonda w Albano. Ojciec Święty zaznaczył także, że kościół nie jest władzą, dlatego że jego podstawową misję stanowi przyjmowanie innych osób. - Jesteśmy Kościołem Pana, Kościołem ubogich. Obalmy mury - dodał.

Stanowcze kazanie papieża Leona XIV. Padły słowa o "ogniu broni"
Stanowcze kazanie papieża Leona XIV. Padły słowa o "ogniu broni"PAP/EPA/REMO CASILLI / POOLPAP

W niedzielę papież Leon XIV uczestniczył w homilii podczas mszy św. w Sanktuarium Santa Maria della Rotonda w Albano. Udział w uroczystości wzięli także ubodzy objęci opieką diecezji oraz pracownicy Caritas diecezjalnej.

- Na zewnątrz Kościół, jak każda rzeczywistość ludzka, może wydawać się "kanciasty". Jego Boska rzeczywistość jednak objawia się, gdy przekraczamy próg i doświadczamy gościnnego przyjęcia - powiedział Leon XIV.

- W Kościele ubóstwo, ludzka kruchość i porażki zostają ogarnięte łagodną mocą Boga, miłością pozbawioną kantów i bezwarunkową - dodał.

Leon XIV zwrócił się do wiernych. "Nie ogień broni ani słów, które niszczą innych"

Dalej Ojciec Święty zaapelował, aby nieść "ogień miłości", zamiast "ognia broni i słów, które niszczą innych". - Nie to, ale ogień miłości, która się zniża i służy, która sprzeciwia się obojętności troską, a arogancji - łagodnością. Ogień dobroci, który nie kosztuje tyle, co zbrojenia, ale bezinteresownie odnawia świat - podkreślił.

- To może kosztować niezrozumienie, drwiny, nawet prześladowania, ale nie ma większego pokoju od tego, gdy ma się ten płomień - dodał.

Zobacz również:

Papież Leon XIV zaapelował, by Polacy "błagali o pokój"
Ukraina - Rosja

Papież mówił o spotkaniu na Alasce. Wcześniej zaapelował do Polaków

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    Dalej papież mówił, że niekiedy inni radzą, aby nie ryzykować i się oszczędzać, bo ważne jest to, by mieć spokój. - Świat przyzwyczaja nas do tego, by mylić pokój z wygodą, dobro ze spokojem - zaznaczył.

    Zaznaczył również, że Kościół nie jest władzą, ponieważ jego podstawową misję stanowi przyjmowanie innych osób. - Nasze ubóstwo, nasza słabość i, przede wszystkim, porażki, z powodu których możemy być pogardzani i osądzani, a niekiedy sami pogardzamy i osądzamy, są przyjmowane przez delikatną moc Boga - dodał.

    Leon XIV zachęcał również, by nie dokonywać rozróżnienia między tymi, którzy pomagają, a tymi, którym pomoc jest udzielana. - Jesteśmy Kościołem Pana, Kościołem ubogich. Obalmy mury - zaapelował.

    Po spotkaniu z wiernymi papież wziął udział w obiedzie z ponad stu ubogimi w rezydencji w Castel Gandolfo, gdzie obecnie odpoczywa.

    100 dni pontyfikatu Leona XIV. Zdecydowana ocena wypowiedzi papieża

    Ksiądz Raymond de Souza w National Catholic Register podsumował 100 dni pontyfikatu papieża Leona XIV. Jak stwierdził duchowny, "jego przemówienia były chrystocentryczne i misyjne, czyli dotyczyły samego rdzenia tożsamości katolickiej".

    Zobacz również:

    Ks. Krzysztof Dukielski
    Polska

    Polski duchowny odmówił papieżowi. Nie chce być biskupem

      Ks. De Sousa skomentował także wypowiedzi Ojca Świętego w sprawie wojny w Ukrainie czy Strefie Gazy.

      Jego zdaniem słowa Leona XIV "odzwierciedlały globalny konsensus w tych kwestiach". Duchowny przywołał przykład stanowczego potraktowania izraelskiego bombardowania parafii katolickiej w Gazie.

      Od rozpoczęcia pontyfikatu - w opinii ks. De Sousa - papież Leon XIV służy Kościołowi jako ktoś, kto stabilizuje sytuację. - Taki styl pasterza ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi pewną formę, w której będą przyjmowane jego rządy i nauczanie - wyjaśnił.

      Zobacz również:

      Papież Leon XIV
      Świat

      Polacy znaleźli się na scenie razem z papieżem. "Najpiękniejszy moment"

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      Pawlak po spotkaniu Trump-Putin: Bardzo trudny sprawdzian dla prezydenta NawrockiegoPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze