W niedzielę papież Leon XIV uczestniczył w homilii podczas mszy św. w Sanktuarium Santa Maria della Rotonda w Albano. Udział w uroczystości wzięli także ubodzy objęci opieką diecezji oraz pracownicy Caritas diecezjalnej.

- Na zewnątrz Kościół, jak każda rzeczywistość ludzka, może wydawać się "kanciasty". Jego Boska rzeczywistość jednak objawia się, gdy przekraczamy próg i doświadczamy gościnnego przyjęcia - powiedział Leon XIV.

- W Kościele ubóstwo, ludzka kruchość i porażki zostają ogarnięte łagodną mocą Boga, miłością pozbawioną kantów i bezwarunkową - dodał.

Leon XIV zwrócił się do wiernych. "Nie ogień broni ani słów, które niszczą innych"

Dalej Ojciec Święty zaapelował, aby nieść "ogień miłości", zamiast "ognia broni i słów, które niszczą innych". - Nie to, ale ogień miłości, która się zniża i służy, która sprzeciwia się obojętności troską, a arogancji - łagodnością. Ogień dobroci, który nie kosztuje tyle, co zbrojenia, ale bezinteresownie odnawia świat - podkreślił.

- To może kosztować niezrozumienie, drwiny, nawet prześladowania, ale nie ma większego pokoju od tego, gdy ma się ten płomień - dodał.

Dalej papież mówił, że niekiedy inni radzą, aby nie ryzykować i się oszczędzać, bo ważne jest to, by mieć spokój. - Świat przyzwyczaja nas do tego, by mylić pokój z wygodą, dobro ze spokojem - zaznaczył.

Zaznaczył również, że Kościół nie jest władzą, ponieważ jego podstawową misję stanowi przyjmowanie innych osób. - Nasze ubóstwo, nasza słabość i, przede wszystkim, porażki, z powodu których możemy być pogardzani i osądzani, a niekiedy sami pogardzamy i osądzamy, są przyjmowane przez delikatną moc Boga - dodał.

Leon XIV zachęcał również, by nie dokonywać rozróżnienia między tymi, którzy pomagają, a tymi, którym pomoc jest udzielana. - Jesteśmy Kościołem Pana, Kościołem ubogich. Obalmy mury - zaapelował.

Po spotkaniu z wiernymi papież wziął udział w obiedzie z ponad stu ubogimi w rezydencji w Castel Gandolfo, gdzie obecnie odpoczywa.

100 dni pontyfikatu Leona XIV. Zdecydowana ocena wypowiedzi papieża

Ksiądz Raymond de Souza w National Catholic Register podsumował 100 dni pontyfikatu papieża Leona XIV. Jak stwierdził duchowny, "jego przemówienia były chrystocentryczne i misyjne, czyli dotyczyły samego rdzenia tożsamości katolickiej".

Ks. De Sousa skomentował także wypowiedzi Ojca Świętego w sprawie wojny w Ukrainie czy Strefie Gazy.

Jego zdaniem słowa Leona XIV "odzwierciedlały globalny konsensus w tych kwestiach". Duchowny przywołał przykład stanowczego potraktowania izraelskiego bombardowania parafii katolickiej w Gazie.

Od rozpoczęcia pontyfikatu - w opinii ks. De Sousa - papież Leon XIV służy Kościołowi jako ktoś, kto stabilizuje sytuację. - Taki styl pasterza ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi pewną formę, w której będą przyjmowane jego rządy i nauczanie - wyjaśnił.

