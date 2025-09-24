Stanowcze słowa Karola Nawrockiego w ONZ. "Świat zmienił się całkowicie"

- Staję w tym miejscu po raz pierwszy jako Prezydent RP i czuję oczywiście z tego powodu wielką dumę - powiedział Karol Nawrocki w trakcie swojego przemówienia na 80. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Jak dodał, "świat zmienił się całkowicie w ostatnich latach".

- Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. zostaliśmy brutalnie wszyscy wybudzeni z błogiego snu o świecie końca historii. Historia się nie skończyła i historia się nie skończy - podkreślił Karol Nawrocki.

- Rosyjska inwazja na Ukrainę to nie tylko najpoważniejszy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej, ale to także punkt zwrotny. Dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach - zaznaczył.

Karol Nawrocki przemówił w ONZ. "Niebezpieczna era rywalizacji"

Jak kontynuował polski prezydent, "świat wszedł w nową niebezpieczną erę rywalizacji wielkich mocarstw, łamania zasad i testowania, jak daleko można się posunąć, zanim ktoś powie twardo dość".

- Zasada suwerenności? Coraz częściej deptana. Zakaz agresji? Zmieniony w martwą literę. Zamiast prawa, próba użycia nagiej i brutalnej siły - powiedział Nawrocki.

    - Ponownie zaczynamy doświadczać rosyjskiego imperializmu także na naszych ziemiach w Polsce. Dwa tygodnie temu, w nocy z 9 na 10 września, doszło do ataku rosyjskich dronów na terytorium państwa członkowskiego NATO (...) W konsekwencji Polska po raz pierwszy od II wojny światowej była zmuszona do otwarcia ognia do wrogich obiektów nad naszym terytorium - zaznaczył.

    - Zapewniam państwa jako zwierzchnik Sił Zbrojnych i prezydent Polski, że Polska zawsze będzie odpowiednio reagować i jest gotowa do obrony swojego terytorium - podkreślił Nawrocki.

    Przywódca powiedział jednocześnie, że nie ma zgody na to, aby Rosja "bezpardonowo dokonywała wobec nas i innych narodów Europy aktów prowokacji, testując nasze reakcje".

    Karol Nawrocki: Polska wspiera prace Międzynarodowego Trybunału Karnego

    - Rosja musi zakończyć wojnę i przyjąć za nią pełną odpowiedzialność. Pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności powinno być naszym obowiązkiem. Sprawcy wszystkich zbrodni międzynarodowych muszą być sądzeni przed właściwymi sądami. Mam nadzieję, że tak się stanie - dodał Karol Nawrocki.

    Prezydent zaznaczył przy tym, że "Polska wspiera prace Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego i popiera ideę ustanowienia specjalnego trybunału ad hoc, który osądziłby sprawców agresji".

    Artykuł jest aktualizowany...

    Karol Nawrocki z wizytą w USA. Rozmawiał ze światowymi przywódcami

    W niedzielę prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w USA, której głównym punktem jest przewodniczenie polskiej delegacji podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Razem z nim we wtorek w budynku organizacji w Nowym Jorku pojawili się m.in. szef MSZ Radosław Sikorski, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski.

      Jak informował Przydacz, Nawrocki w poniedziałek spotkał się z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy. Rozmowy polityków dotyczyły m.in. sytuacji na granicach Polski.

      Tego dnia przywódca przeprowadził również rozmowy z największymi amerykańskimi inwestorami w Polsce, które będzie kontynuował w najbliższym czasie. Z kolei we wtorek Nawrocki wziął udział w krótkich rozmowach z m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

      - Wieczorem amerykańskiego czasu odbędzie się recepcja u prezydenta Donalda Trumpa i na tej recepcji będzie możliwość krótkiego kontaktu z prezydentem Stanów Zjednoczonych - przekazał Marcin Przydacz.

