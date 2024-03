Stanowcza reakcja polskiego MSZ. "Potępiamy plany władz Izraela"

Polskie MSZ potępia plany Izreala. Chodzi o Zachodni Brzeg

- Choć w Izraelu i na świecie są osoby, które starają się podważyć nasze prawo do Judei i Samarii oraz w ogóle do kraju, my promujemy osadnictwo poprzez ciężką pracę i w strategiczny sposób - przekazał Smotricz, którego słowa cytuje portal telewizji Al Jazeera.