- Ukraina otrzymała tereny, które wcześniej należały do Węgier i Polski - mówił Władimir Putin w czasie szeroko komentowanego wywiadu z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem . Rosyjski przywódca wskazywał także na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Wywiad Putina. Były prezydent Mongolii reaguje

Władimir Putin i jego "krótki historyczny background"

Putin został zapytany przez Carlsona między innymi o to, czy rzeczywiście uważa, że Stany Zjednoczone mogłyby zaatakować Rosję. - To nie tak, że Stany Zjednoczone zamierzały rozpocząć atak z zaskoczenia na Rosję, tego nie powiedziałem - stwierdził Władimir Putin i oznajmił, że musi przekazać "krótki historyczny background", cofając się w swojej wypowiedzi do czasów IX wieku.