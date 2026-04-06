Informator CNN oznajmił, że prezydent USA nie zgodził się na propozycję mediatorów, która zakładała 45-dniowe zaprzestanie walk w Iranie. Nie została ona jednak całkowicie wykluczona z procesu negocjacji.

- To jeden z wielu pomysłów - przekazał urzędnik Białego Domu.

Propozycja ta została przedstawiona szefowi MSZ Iranu Abbasowi Aragcziemu i wysłannikowi USA Steve'owi Witkoffowi. Jej autorzy liczyli na to, że 45-dniowy rozejm pozwoli na kontynuowanie negocjacji w sprawie zakończenia wojny.

Zawieszenie broni w Iranie. Trump podjął decyzję

Jak podkreśla CNN, propozycję tę najprawdopodobniej odrzucił również Iran. Władze w Teheranie miały obawiać się, że rozejm umożliwi Amerykanom i ich sojusznikom przygotowanie się do kontynuowania wojny w obliczu wyczerpania zapasów amunicji.

Mediatorzy mają jednak nadzieję, że Donald Trump zaakceptuje tę ofertę przed wyznaczonym przez niego ultimatum, które upływa we wtorek o godz. 20 (godz. 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce).

Ultimatum Trumpa dla Iranu. Ważą się losy wojny

We wpisie na platformie Truth Social Trump przedłużył dotychczasowe ultimatum dla Iranu o dobę. Jak pisał amerykański przywódca, jeśli Irańczycy nadal będą blokować dostęp do cieśniny Ormuz, "stracą każdą elektrownię i każdy inny zakład w całym kraju".

Pomimo gróźb skierowanych w stronę irańskich władz, w niedzielnym wywiadzie dla Fox News Trump wyraził nadzieję, że porozumienie w sprawie zakończenia ponad miesięcznej wojny na Bliskim Wschodzie uda się wypracować już w poniedziałek.

Przedstawiciel Białego Domu przekazał w rozmowie z AFP, że szczegółowy plan na kontynuowanie wojny prezydent USA przedstawi na konferencji prasowej zaplanowanej na godz. 13 (19 czasu polskiego).

Iran pozostaje nieugięty w sprawie zakończenia walk z armią USA i Izraela. W odpowiedzi na internetowe deklaracje Trumpa rzecznik irańskiej armii powiedział w poniedziałek, że republika islamska będzie kontynuować walkę "tak długo, jak przywódcy polityczni uznają to za stosowne".

