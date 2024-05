Robert Fico przeszedł dwie długie operacje w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Placówka podała, że stan szefa rządu w Bratysławie jest "stabilny, ale poważny", a ponadto doszło do "niewielkiej poprawy" - podaje AFP. Pod opieką lekarzy przebywa od ponad tygodnia, dochodząc do siebie po groźnym postrzale. Po posiedzeniu rządu w miejscowości Handlowa celował do niego 71-letni Juraj Cintula.