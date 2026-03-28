Stan wyjątkowy w rosyjskim regionie, sytuacja krytyczna. "Domy pod wodą"

Dawid Szczyrbowski

Dagestan w Rosji stawia czoła niebezpiecznemu żywiołowi. W regionie ogłoszono stan wyjątkowy po ulewnych deszczach. Lokalni włodarze mówią, że sytuacja jest krytyczna, a bez prądu pozostaje ponad 300 tys. odbiorców. Mieszkańcy Dagestanu relacjonują, że "całe domy w republice są pod wodą".

Wielka powódź w Dagestanie. Rosyjskie władze ogłosiły stan wyjątkowy
W skrócie

  • Władze Machaczkały ogłosiły stan wyjątkowy po ulewnych deszczach, które spowodowały powodzie i odcięły prąd ponad 300 tys. mieszkańców.
  • Szef Dagestanu Siergiej Mielikow poinformował, że sytuacja "przerosła nawet najbardziej pesymistyczne prognozy" i jest krytyczna w wielu miejscowościach.
  • W Chasawiurcie zawaliły się dwa przęsła mostu kolejowego na odcinku Chasawiurt - Kadi-Jurt z powodu ulewnych deszczy.
Władze w Machaczkale, stolicy Dagestanu - autonomicznej republiki na południu Rosji, ogłosiły w sobotę stan wyjątkowy po ulewnych deszczach, które spowodowały powodzie i pozbawiły prądu ponad 300 tys. mieszkańców.

"Usługi zostały przełączone na tryb wzmożonej pracy, trwają prace porządkowe, a poszkodowanym mieszkańcom zostanie udzielona pomoc" - podano w komunikacie.

W całym Dagestanie ponad 327 tys. osób pozostaje bez energii elektrycznej - podał regionalny resort ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Rosja. Wielka powódź w Dagestanie, krytyczna sytuacja w regionie

Szef władz Dagestanu Siergiej Mielikow poinformował, że służby ratunkowe i urzędnicy przygotowywali się na pogarszające się warunki pogodowe, ale sytuacja "przerosła nawet najbardziej pesymistyczne prognozy".

Zdaniem Mielikowa sytuacja w wielu miejscowościach jest krytyczna. Przedstawiciel lokalnych władz zapewnił, że "zastosowano maksymalne środki", aby zaradzić skutkom katastrofy.

Rosyjskie niezależne media zamieszczają relacje mieszkańców. Ci donoszą, że "całe domy w republice są pod wodą, a samochody są porywane przez wodę powodziową". Z części zalanych budynków mieszkańcy są ewakuowani łodziami.

Stan wyjątkowy w Dagestanie. Wielka woda porwała most kolejowy

Urzędnicy w drugim co do wielkości mieście Dagestanu, Chasawiurcie, powiadomili o uszkodzeniu mostu kolejowego, podmytego przez ulewne deszcze.

"Dwa przęsła mostu zawaliły się na odcinku Chasawiurt - Kadi-Jurt należącym do Kolei Północnokaukaskiej" - poinformowało biuro prasowe rządu Dagestanu.

Według prognoz ulewne deszcze w regionie mają potrwać do niedzieli.

Źródło: Meduza

