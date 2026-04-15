W skrócie W stanie Michigan został wprowadzony stan nadzwyczajny w sektorze energetycznym.

W wyniku przerwania wałów i uszkodzeń zapór zorganizowano ewakuacje mieszkańców północnej części Michigan, monitorowanych jest sześć krytycznych zapór.

Podobna sytuacja występuje w Wisconsin, gdzie służby ostrzegły przed możliwą awarią tamy i wezwały mieszkańców Green Bay i hrabstwa Waupaca do przygotowania się do ewakuacji.

Gubernator Michigan Gretchen Whitmer ogłosiła stan nadzwyczajny w sektorze energetycznym całego stanu w związku z gwałtownymi powodziami. Żywioł zmusił mieszkańców północnej części Michigan do ewakuacji i grozi dalszym pogorszeniem sytuacji w nadchodzących dniach.

Stan nadzwyczajny w Michigan. Walka ze skutkami żywiołu

Decyzja Whitmer zapadła po przerwaniu wału w dorzeczu rzeki Little Black w hrabstwie Cheboygan, gdzie mieszkańcom nakazano opuszczenie domów i kierowanie się na południe. Jak podał "Detroit News", służby monitorują stan kilku kluczowych zapór, a jedna z nich - Buck's Pond - już uległa uszkodzeniu, niszcząc drogę przebiegającą przez tamę.

Gubernator zaznaczyła, że przy wysokim poziomie wód i prognozowanych dalszych opadach wprowadza nadzwyczajne ułatwienia w transporcie produktów naftowych, aby zapewnić ciągłość dostaw paliw oraz umożliwić służbom ratunkowym i lokalnym społecznościom sprawną walkę ze skutkami żywiołu.

Według prognoz burze i intensywne opady mogą przynieść miejscami ponad 75 cm deszczu, a zagrożenie obejmuje niemal cały Półwysep Dolny Michigan. Inżynierowie stanowi kontrolują sześć zapór uznanych za krytyczne, a władze apelują o śledzenie komunikatów i przygotowanie się na możliwe ewakuacje.

Wezwania do ewakuacji. Pogoda może się pogorszyć

Jak informuje agencja UPI, podobna sytuacja rozwija się po drugiej stronie jeziora Michigan, w stanie Wisconsin, gdzie kilka rzek osiąga lub przekracza stany ostrzegawcze. W Green Bay służby wezwały mieszkańców do przygotowania się do ewakuacji, a w hrabstwie Waupaca wydano ostrzeżenie o możliwej awarii tamy.

Strażacy poinformowali, że ze względu na ryzyko przerwania tego obiektu rozpoczęli ewakuację terenów wzdłuż rzeki Wolf. Zaapelowali o natychmiastowe opuszczenie zagrożonych obszarów.

Meteorolodzy ostrzegają, że sytuacja pogodowa może się jeszcze pogorszyć.

- Niestety, kolejne opady tylko zwiększą poziom wód i zagrożenie dla życia i mienia - powiedział ekspert AccuWeather. Wskazał on, że kulminacja powodzi może nastąpić dopiero pod koniec tygodnia, zanim nadejdzie bardziej suchy okres.

