Stan nadzwyczajny w Michigan. Sytuacja może się pogorszyć
Gwałtowne powodzie doprowadziły do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w sektorze energetycznym stanu Michigan. Przerwaniu i uszkodzeniu uległy wały przeciwpowodziowe, mieszkańcy zostali zmuszeni do ewakuacji. Władze apelują o śledzenie oficjalnych komunikatów. Szczytowy moment opadów ma nastąpić w ciągu kilku następnych dni.
W skrócie
- W stanie Michigan został wprowadzony stan nadzwyczajny w sektorze energetycznym.
- W wyniku przerwania wałów i uszkodzeń zapór zorganizowano ewakuacje mieszkańców północnej części Michigan, monitorowanych jest sześć krytycznych zapór.
- Podobna sytuacja występuje w Wisconsin, gdzie służby ostrzegły przed możliwą awarią tamy i wezwały mieszkańców Green Bay i hrabstwa Waupaca do przygotowania się do ewakuacji.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Gubernator Michigan Gretchen Whitmer ogłosiła stan nadzwyczajny w sektorze energetycznym całego stanu w związku z gwałtownymi powodziami. Żywioł zmusił mieszkańców północnej części Michigan do ewakuacji i grozi dalszym pogorszeniem sytuacji w nadchodzących dniach.
Stan nadzwyczajny w Michigan. Walka ze skutkami żywiołu
Decyzja Whitmer zapadła po przerwaniu wału w dorzeczu rzeki Little Black w hrabstwie Cheboygan, gdzie mieszkańcom nakazano opuszczenie domów i kierowanie się na południe. Jak podał "Detroit News", służby monitorują stan kilku kluczowych zapór, a jedna z nich - Buck's Pond - już uległa uszkodzeniu, niszcząc drogę przebiegającą przez tamę.
Gubernator zaznaczyła, że przy wysokim poziomie wód i prognozowanych dalszych opadach wprowadza nadzwyczajne ułatwienia w transporcie produktów naftowych, aby zapewnić ciągłość dostaw paliw oraz umożliwić służbom ratunkowym i lokalnym społecznościom sprawną walkę ze skutkami żywiołu.
Według prognoz burze i intensywne opady mogą przynieść miejscami ponad 75 cm deszczu, a zagrożenie obejmuje niemal cały Półwysep Dolny Michigan. Inżynierowie stanowi kontrolują sześć zapór uznanych za krytyczne, a władze apelują o śledzenie komunikatów i przygotowanie się na możliwe ewakuacje.
Wezwania do ewakuacji. Pogoda może się pogorszyć
Jak informuje agencja UPI, podobna sytuacja rozwija się po drugiej stronie jeziora Michigan, w stanie Wisconsin, gdzie kilka rzek osiąga lub przekracza stany ostrzegawcze. W Green Bay służby wezwały mieszkańców do przygotowania się do ewakuacji, a w hrabstwie Waupaca wydano ostrzeżenie o możliwej awarii tamy.
Strażacy poinformowali, że ze względu na ryzyko przerwania tego obiektu rozpoczęli ewakuację terenów wzdłuż rzeki Wolf. Zaapelowali o natychmiastowe opuszczenie zagrożonych obszarów.
Meteorolodzy ostrzegają, że sytuacja pogodowa może się jeszcze pogorszyć.
- Niestety, kolejne opady tylko zwiększą poziom wód i zagrożenie dla życia i mienia - powiedział ekspert AccuWeather. Wskazał on, że kulminacja powodzi może nastąpić dopiero pod koniec tygodnia, zanim nadejdzie bardziej suchy okres.